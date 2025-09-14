La Selección de vóley, con Agustín Loser, debutó con una victoria 3-2 en el Mundial ante Finlandia

Agustín Loser hizo ocho puntos para la Selección de Vóley.

La Selección de Vóley masculino debutó con una victoria épica en el Mundial de Filipinas, al remontar un 0-2 en sets frente a Finlandia y quedarse con el partido por 3-2. En el Coliseo Smart Araneta de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez mostró carácter y cerró con un tie-break inolvidable. El mendocino Agustín Loser estuvo presente.

Seguimos... todos juntos

¡Alentemos siempre !



¡Alentemos siempre ! pic.twitter.com/6Nx2S43afd — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 14, 2025 De la frustración al renacer con carácter de la Selección de Vóley El inicio fue cuesta arriba: Argentina perdió los dos primeros parciales por 19-25 y 18-25, desdibujada y sin poder contrarrestar la presión finlandesa en saque y bloqueo. El rival controló el ritmo con un inspirado Joonas Mikael Jokela, máximo anotador del encuentro con 26 puntos.

Sin embargo, el conjunto nacional se repuso con jerarquía y confianza, apoyado en el poder ofensivo de Pablo Kukartsev, quien sumó 20 puntos y se transformó en la gran figura argentina. Con garra y mayor precisión en ataque, la Albiceleste se llevó el tercer y cuarto set por 25-22.

¡Enorme remontada y victoria ante Finlandia en el debut en el Mundial !



ARG 3 - FIN 2

19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11



P. Kukartsev, máximo anotador nacional con 20 puntos



15/9 23:30 vs COR



https://t.co/6K1ZlbZJmN pic.twitter.com/VK3V8XSeeK — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 14, 2025 Kukartsev, la figura que impulsó la remontada de la Selección de Vóley En el tie-break decisivo, Argentina mostró personalidad y se quedó con el parcial por 15-11, cerrando una remontada histórica que dejó al equipo con la moral en alto en su debut mundialista.

Tras el partido, Kukartsev reconoció: "Arrancamos con nervios e inseguridad, pero nos liberamos de la presión. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje, sin tirar la toalla jamás". Argentina: Sánchez (1), Kukartsev (20), Loser (8), Gallego (7), Vicentín (2), Palonsky (19), Danani (L). Ingresaron: De Cecco (), Gómez (3), Martínez (8), Armoa, Zerba (2), Giraudo. El calendario de la Selección de Vóley

Se viene el Mundial: ¡Agendá el calendario de la Selección a tan sólo 4 días del debut en Filipinas!

Transmite DirecTV Sports y VBTV



Transmite DirecTV Sports y VBTV pic.twitter.com/C71yvGwejv — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 9, 2025