La Selección de vóley, con Agustín Loser, debutó con una victoria 3-2 en el Mundial ante Finlandia

Agustín Loser hizo ocho puntos para la Selección de Vóley.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección de Vóley masculino debutó con una victoria épica en el Mundial de Filipinas, al remontar un 0-2 en sets frente a Finlandia y quedarse con el partido por 3-2. En el Coliseo Smart Araneta de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez mostró carácter y cerró con un tie-break inolvidable. El mendocino Agustín Loser estuvo presente.

De la frustración al renacer con carácter de la Selección de Vóley

El inicio fue cuesta arriba: Argentina perdió los dos primeros parciales por 19-25 y 18-25, desdibujada y sin poder contrarrestar la presión finlandesa en saque y bloqueo. El rival controló el ritmo con un inspirado Joonas Mikael Jokela, máximo anotador del encuentro con 26 puntos.

Sin embargo, el conjunto nacional se repuso con jerarquía y confianza, apoyado en el poder ofensivo de Pablo Kukartsev, quien sumó 20 puntos y se transformó en la gran figura argentina. Con garra y mayor precisión en ataque, la Albiceleste se llevó el tercer y cuarto set por 25-22.

Kukartsev, la figura que impulsó la remontada de la Selección de Vóley

En el tie-break decisivo, Argentina mostró personalidad y se quedó con el parcial por 15-11, cerrando una remontada histórica que dejó al equipo con la moral en alto en su debut mundialista.

Tras el partido, Kukartsev reconoció: “Arrancamos con nervios e inseguridad, pero nos liberamos de la presión. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje, sin tirar la toalla jamás”.

Argentina: Sánchez (1), Kukartsev (20), Loser (8), Gallego (7), Vicentín (2), Palonsky (19), Danani (L). Ingresaron: De Cecco (), Gómez (3), Martínez (8), Armoa, Zerba (2), Giraudo.

El calendario de la Selección de Vóley

