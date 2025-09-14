La Selección de vóley, con Agustín Loser, debutó con una victoria 3-2 en el Mundial ante Finlandia

La Selección de Vóley masculino debutó con una victoria épica en el Mundial de Filipinas, al remontar un 0-2 en sets frente a Finlandia y quedarse con el partido por 3-2. En el Coliseo Smart Araneta de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez mostró carácter y cerró con un tie-break inolvidable. El mendocino Agustín Loser estuvo presente.
De la frustración al renacer con carácter de la Selección de Vóley
El inicio fue cuesta arriba: Argentina perdió los dos primeros parciales por 19-25 y 18-25, desdibujada y sin poder contrarrestar la presión finlandesa en saque y bloqueo. El rival controló el ritmo con un inspirado Joonas Mikael Jokela, máximo anotador del encuentro con 26 puntos.
Sin embargo, el conjunto nacional se repuso con jerarquía y confianza, apoyado en el poder ofensivo de Pablo Kukartsev, quien sumó 20 puntos y se transformó en la gran figura argentina. Con garra y mayor precisión en ataque, la Albiceleste se llevó el tercer y cuarto set por 25-22.