Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

En los últimos cinco años, el fútbol femenino de la provincia Mendoza atravesó un crecimiento sin precedentes. Lo que antes era un espacio relegado, hoy cuenta con casi 2.000 jugadoras federadas, un sistema de divisiones formativas desde Sub 11 y una estructura competitiva consolidada.
El punto de inflexión llegó en plena pandemia, cuando Giuliana Díaz asumió la presidencia de la Liga Mendocina y abrió definitivamente las puertas a las mujeres en un ámbito dominado históricamente por los varones. Con gestión, organización y empuje, se sentaron las bases para un presente que ya muestra frutos.
El talento mendocino también brilla en la Selección argentina. El nombre de Estefanía Banini abrió las puertas, pero detrás suyo aparecieron nuevas figuras como Catalina Roggerone, Margarita Giménez, Julieta De Lucía y Anella Nigito, quienes ya integran procesos nacionales. Incluso, Roggerone y Giménez participaron de la última Copa América.
La palabra de Giuliana Díaz, referente del fútbol local para las chicas
El presente del fútbol femenino en Mendoza atraviesa uno de sus momentos más positivos. Así lo aseguró Giuliana Díaz, presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol y referente de la disciplina, quien destacó el crecimiento sostenido en los últimos años.
“Venimos creciendo a niveles sorprendentes, no solo en lo formativo, sino también en formatos de torneos, competencia e instituciones que cada vez acompañan más. Ver hoy jugadoras que empezaron a los 8 años y ya suben de categoría es muy gratificante”, remarcó.
De cara al futuro, la dirigente reconoció que aún hay desafíos por delante: “Necesitamos más infraestructura en los clubes y gente dedicada exclusivamente al femenino. Estamos en una etapa inicial de un proyecto a largo plazo, pero no vamos a bajar los brazos. El fútbol femenino llegó para quedarse y siempre habrá dirigentes que sigan trabajando por él”, concluyó.
Identidad, selección local y nuevos desafíos para el fútbol femenino
Otro logro fue el regreso de la selección mendocina, que volvió a competir en mayores y categorías juveniles, como la Sub 15. Además, clubes como Independiente Rivadavia hicieron historia al consagrarse en el Torneo Regional, primer título nacional para Mendoza.
El desafío ahora es sostener este impulso, mejorar la infraestructura y dar más visibilidad a un movimiento que no para de crecer. Mendoza ya no es solo tierra de vino y montaña: es también cuna de futbolistas que marcan camino en la Argentina y el mundo.
Gimnasia y Esgrima salió campeón del fútbol femenino de la Liga Mendocina al vencer por penales a Godoy Cruz en la final de la Copa de Oro.El partido definitorio se jugó en la cancha del Atlético San Martín y y las Mensanas se impusieron por 4 a 1 ante las Bodegueras. pic.twitter.com/x72MB4de9o