Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

En los últimos cinco años, el fútbol femenino de la provincia Mendoza atravesó un crecimiento sin precedentes. Lo que antes era un espacio relegado, hoy cuenta con casi 2.000 jugadoras federadas , un sistema de divisiones formativas desde Sub 11 y una estructura competitiva consolidada.

El punto de inflexión llegó en plena pandemia, cuando Giuliana Díaz asumió la presidencia de la Liga Mendocina y abrió definitivamente las puertas a las mujeres en un ámbito dominado históricamente por los varones. Con gestión, organización y empuje, se sentaron las bases para un presente que ya muestra frutos.

duelos vitales Federal A: Huracán Las Heras va por la clasificación y San Martín por terminar más arriba

no pudo Lionel Messi erró un penal y encima el Inter Miami perdió: mirá el resumen y lo que se viene

Actualmente, la máxima categoría se juega en dos divisiones (A y B) con ascensos y descensos, lo que garantiza competitividad entre los 16 equipos participantes . Clubes históricos como Godoy Cruz, Gimnasia, Andes Talleres, San Martín e Independiente Rivadavia apostaron al femenino y hoy son protagonistas de la liga local y de torneos regionales.

El talento mendocino también brilla en la Selección argentina . El nombre de Estefanía Banini abrió las puertas, pero detrás suyo aparecieron nuevas figuras como Catalina Roggerone, Margarita Giménez, Julieta De Lucía y Anella Nigito , quienes ya integran procesos nacionales. Incluso, Roggerone y Giménez participaron de la última Copa América.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CunaDeLosGrande/status/1961955655637434681&partner=&hide_thread=false El plantel femenino de Independiente Rivadavia fue reconocido en el entretiempo del partido de este sábado por la tarde.



Las dirigidas por Gustavo Gallardo se coronaron campeonas de la Zona Cuyo del Torneo Regional Federal Femenino.



¡Arriba Azules! pic.twitter.com/SX4hdPzBiQ — Cuna de los grandes (@CunaDeLosGrande) August 31, 2025

La palabra de Giuliana Díaz, referente del fútbol local para las chicas

El presente del fútbol femenino en Mendoza atraviesa uno de sus momentos más positivos. Así lo aseguró Giuliana Díaz, presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol y referente de la disciplina, quien destacó el crecimiento sostenido en los últimos años.

“Venimos creciendo a niveles sorprendentes, no solo en lo formativo, sino también en formatos de torneos, competencia e instituciones que cada vez acompañan más. Ver hoy jugadoras que empezaron a los 8 años y ya suben de categoría es muy gratificante”, remarcó.

Giuliana Díaz El fútbol femenino crece en la provincia.

Díaz también resaltó la importancia de contar con futbolistas mendocinas en la Selección argentina, como Estefanía Banini, Margarita Giménez o Catalina Roggerone: “Antes las niñas querían ser como Messi o el Dibu, ahora tienen sus propias referentes mujeres y encima son de la provincia. Eso cambia paradigmas y genera un modelo de negocio en crecimiento”, sostuvo.

De cara al futuro, la dirigente reconoció que aún hay desafíos por delante: “Necesitamos más infraestructura en los clubes y gente dedicada exclusivamente al femenino. Estamos en una etapa inicial de un proyecto a largo plazo, pero no vamos a bajar los brazos. El fútbol femenino llegó para quedarse y siempre habrá dirigentes que sigan trabajando por él”, concluyó.

Identidad, selección local y nuevos desafíos para el fútbol femenino

Otro logro fue el regreso de la selección mendocina, que volvió a competir en mayores y categorías juveniles, como la Sub 15. Además, clubes como Independiente Rivadavia hicieron historia al consagrarse en el Torneo Regional, primer título nacional para Mendoza.

El desafío ahora es sostener este impulso, mejorar la infraestructura y dar más visibilidad a un movimiento que no para de crecer. Mendoza ya no es solo tierra de vino y montaña: es también cuna de futbolistas que marcan camino en la Argentina y el mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gran_salud/status/1868449747352289643&partner=&hide_thread=false Gimnasia y Esgrima salió campeón del fútbol femenino

de la Liga Mendocina al vencer por penales a Godoy Cruz en la final de la Copa de Oro.El partido definitorio se jugó en la cancha del Atlético San Martín y y las Mensanas se impusieron por 4 a 1 ante las Bodegueras. pic.twitter.com/x72MB4de9o — AL GRAN LOBO MENDOCINO SALUD (@gran_salud) December 16, 2024

Liga Mendocina de Fútbol – Campeonas y Subcampeonas

2016 : Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Las Pumas

2017 (Apertura) : Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Las Pumas

2017 (Clausura) : Campeón Las Pumas/Boca Juniors – Subcampeón CEC

2018 (Apertura) : Campeón Las Pumas/Boca Juniors – Subcampeón CEC

2018 (Clausura) : Campeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A” – Subcampeón Las Pumas

2019 (Apertura) : Campeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A” – Subcampeón Las Pumas

2019 (Clausura) : Campeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A” – Subcampeón Las Pumas

2020 (Transición) : Campeón Las Pumas – Subcampeón Gimnasia y Esgrima

2021 : Campeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A” – Subcampeón AMUF

2022 : Campeón Las Pumas – Subcampeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A”

2023 (Apertura) : Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Godoy Cruz Antonio Tomba

2023 (Clausura) : Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Independiente Rivadavia

2024: Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Godoy Cruz Antonio Tomba