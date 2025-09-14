BUENA PERFORMANCE

Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

El fútbol femenino de la provincia de Mendoza pasa sus horas más felices. Entrá a la nota y conocé cómo viene la mano con esta práctica.

]El fútbol femenino avanza sin pausa.

]El fútbol femenino avanza sin pausa.

 Por Martín Sebastián Colucci

En los últimos cinco años, el fútbol femenino de la provincia Mendoza atravesó un crecimiento sin precedentes. Lo que antes era un espacio relegado, hoy cuenta con casi 2.000 jugadoras federadas, un sistema de divisiones formativas desde Sub 11 y una estructura competitiva consolidada.

El punto de inflexión llegó en plena pandemia, cuando Giuliana Díaz asumió la presidencia de la Liga Mendocina y abrió definitivamente las puertas a las mujeres en un ámbito dominado históricamente por los varones. Con gestión, organización y empuje, se sentaron las bases para un presente que ya muestra frutos.

Lee además
Lionel Messi falló un penal clave y Charlotte goleó a Inter Miami con un hat-trick de Idan Toklomati. video
no pudo

Lionel Messi erró un penal y encima el Inter Miami perdió: mirá el resumen y lo que se viene
El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.
duelos vitales

Federal A: Huracán Las Heras va por la clasificación y San Martín por terminar más arriba

El talento mendocino también brilla en la Selección argentina. El nombre de Estefanía Banini abrió las puertas, pero detrás suyo aparecieron nuevas figuras como Catalina Roggerone, Margarita Giménez, Julieta De Lucía y Anella Nigito, quienes ya integran procesos nacionales. Incluso, Roggerone y Giménez participaron de la última Copa América.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CunaDeLosGrande/status/1961955655637434681&partner=&hide_thread=false

La palabra de Giuliana Díaz, referente del fútbol local para las chicas

El presente del fútbol femenino en Mendoza atraviesa uno de sus momentos más positivos. Así lo aseguró Giuliana Díaz, presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol y referente de la disciplina, quien destacó el crecimiento sostenido en los últimos años.

“Venimos creciendo a niveles sorprendentes, no solo en lo formativo, sino también en formatos de torneos, competencia e instituciones que cada vez acompañan más. Ver hoy jugadoras que empezaron a los 8 años y ya suben de categoría es muy gratificante”, remarcó.

Giuliana Díaz
El fútbol femenino crece en la provincia.

El fútbol femenino crece en la provincia.

Díaz también resaltó la importancia de contar con futbolistas mendocinas en la Selección argentina, como Estefanía Banini, Margarita Giménez o Catalina Roggerone: “Antes las niñas querían ser como Messi o el Dibu, ahora tienen sus propias referentes mujeres y encima son de la provincia. Eso cambia paradigmas y genera un modelo de negocio en crecimiento”, sostuvo.

De cara al futuro, la dirigente reconoció que aún hay desafíos por delante: “Necesitamos más infraestructura en los clubes y gente dedicada exclusivamente al femenino. Estamos en una etapa inicial de un proyecto a largo plazo, pero no vamos a bajar los brazos. El fútbol femenino llegó para quedarse y siempre habrá dirigentes que sigan trabajando por él”, concluyó.

Identidad, selección local y nuevos desafíos para el fútbol femenino

Otro logro fue el regreso de la selección mendocina, que volvió a competir en mayores y categorías juveniles, como la Sub 15. Además, clubes como Independiente Rivadavia hicieron historia al consagrarse en el Torneo Regional, primer título nacional para Mendoza.

El desafío ahora es sostener este impulso, mejorar la infraestructura y dar más visibilidad a un movimiento que no para de crecer. Mendoza ya no es solo tierra de vino y montaña: es también cuna de futbolistas que marcan camino en la Argentina y el mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gran_salud/status/1868449747352289643&partner=&hide_thread=false

Liga Mendocina de Fútbol – Campeonas y Subcampeonas

  • 2016: Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Las Pumas

  • 2017 (Apertura): Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Las Pumas

  • 2017 (Clausura): Campeón Las Pumas/Boca Juniors – Subcampeón CEC

  • 2018 (Apertura): Campeón Las Pumas/Boca Juniors – Subcampeón CEC

  • 2018 (Clausura): Campeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A” – Subcampeón Las Pumas

  • 2019 (Apertura): Campeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A” – Subcampeón Las Pumas

  • 2019 (Clausura): Campeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A” – Subcampeón Las Pumas

  • 2020 (Transición): Campeón Las Pumas – Subcampeón Gimnasia y Esgrima

  • 2021: Campeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A” – Subcampeón AMUF

  • 2022: Campeón Las Pumas – Subcampeón Godoy Cruz Antonio Tomba “A”

  • 2023 (Apertura): Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Godoy Cruz Antonio Tomba

  • 2023 (Clausura): Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Independiente Rivadavia

  • 2024: Campeón Gimnasia y Esgrima – Subcampeón Godoy Cruz Antonio Tomba

image

Temas
Seguí leyendo

El Deportivo Maipú no puede equivocarse ante All Boys: hora y dónde verlo

Los estadios emblemáticos de la provincia de Mendoza: escenarios de grandes batallas ganadas

River se impuso 2 a 1 ante Estudiantes con un jugador menos

Godoy Cruz empató con Barracas y continúa sin triunfos en casa

Independiente Rivadavia perdió 1 a 0 con Lanús en un duelo clave del Torneo Clausura 2025

El Tomba y una fecha clave ante Barracas: todo lo que hay que saber

Alejandro "Papu" Gómez rompió el silencio: confesiones sobre Scaloni, su salida de la Selección y el doping

AFA vs Talleres: Tapia y Toviggino cargaron contra Fassi tras las disculpas públicas

LO QUE SE LEE AHORA
El Malvinas, la joya de la provincia de Mendoza.
Destacado

Los estadios emblemáticos de la provincia de Mendoza: escenarios de grandes batallas ganadas

Las Más Leídas

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos
Tiempo

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
En videos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Te Puede Interesar

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Por Soledad Maturano
Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam
Economias Regionales

Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam

Por Marcelo López Álvarez
]El fútbol femenino avanza sin pausa.
BUENA PERFORMANCE

Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

Por Martín Sebastián Colucci