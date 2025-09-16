curiosidades

Vuelve un club histórico del fútbol argentino ¿De quién se trata?

Una reconocida institución regresa al plano nacional: participará del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 y buscará el ascenso al Federal A. Mirá la data.

Loma Negra intentará imponer su fútbol.

Loma Negra intentará imponer su fútbol.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Loma Negra anunció oficialmente que jugará el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2025/26, marcando su regreso al plano nacional tras décadas en la liga local. El certamen comenzará el 19 de octubre y otorgará cuatro ascensos al Federal A, una oportunidad única para un club que dejó huella en el fútbol argentino.

Loma Negra y un regreso con historia en el fútbol

Fundado en 1929, el club vivió su época dorada a comienzos de los ’80, cuando bajo el impulso de Amalia Lacroze de Fortabat pasó de la liga local a enfrentarse con los grandes de Primera División. Sus participaciones en los Torneos Nacionales de 1981 y 1983 quedaron en la memoria, con duelos frente a River, Boca, Talleres, Ferro y San Martín de Tucumán.

Lee además
La hinchada mendocina es una de las mejores del país.
fiesta en las tribunas

La hinchada mendocina: color, pasión y fidelidad eterna en las tribunas del fútbol cuyano
Lionel Messi busca revancha con Inter Miami ante Seattle Sounders en la MLS 2025.  
por la victoria

Lionel Messi y el Inter Miami juegan por la MLS ante Seattle Sounders: hora y dónde verlo

El club ostenta un récord difícil de igualar: con 1,92 puntos de promedio, es el mejor en la historia del profesionalismo argentino, incluso por encima de los gigantes del país.

Embed - #river #riverplate #lomanegra #1983 #futbolargentino #torneonacional Con gol de García, RIVER le ganaba en el comienzo del Nacional al equipo furor de la década del 80, Loma Negra de Olavarría. Ese día cerraba su primer ciclo en el club, el uruguayo Antonio Alzamendi.
@damian.melillo

#river #riverplate #lomanegra #1983 #futbolargentino #torneonacional Con gol de García, RIVER le ganaba en el comienzo del Nacional al equipo furor de la década del 80, Loma Negra de Olavarría. Ese día cerraba su primer ciclo en el club, el uruguayo Antonio Alzamendi.

sonido original - Damian Melillo

La epopeya cementera que marcó una época del fútbol

El equipo no solo se destacó en las canchas: llegó a contratar figuras de renombre, viajar en avión privado y disputar amistosos inolvidables, como el triunfo ante la Unión Soviética en 1982, en plena Guerra de Malvinas. Aquella aventura terminó en 1985, cuando Loma Negra volvió al fútbol local.

Hoy, con esta licencia deportiva otorgada por el Consejo Federal y el apoyo de la Liga de Fútbol de Olavarría, el club buscará revivir su epopeya y soñar con un ascenso al Federal A.

Temas
Seguí leyendo

Gimnasia y Esgrima cayó 2-0 con Agropecuario y ya no es el único líder de la Primera Nacional: qué se viene

Boca empató 1-1 con Rosario Central en Arroyito y sigue en la zona alta del Torneo Clausura 2025

Primera Nacional: Maipú empató con All Boys y no pudo afirmarse en el Reducido del ascenso

Federal A: San Martín sigue en la Reválida y tiene rival, Huracán Las Heras dijo adiós

Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

Lionel Messi erró un penal y encima el Inter Miami perdió: mirá el resumen y lo que se viene

Los estadios emblemáticos de la provincia de Mendoza: escenarios de grandes batallas ganadas

River se impuso 2 a 1 ante Estudiantes con un jugador menos

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de Vóley sigue con vida.
va por más

La Selección de Vóley, con Agustín Loser, ganó y está a un paso de los 8vos del Mundial: qué le falta

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023
Desaparecieron en 2023

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Te Puede Interesar

(Foto: Pacto de Mayo). Los gobernadores esperan detalles del Presupuesto 2026.
a la espera de definiciones

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

Por Cecilia Zabala
Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei
MERCADO CAMBIARIO

Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei

Por Sitio Andino Economía
Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Por Natalia Mantineo