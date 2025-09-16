Vuelve un club histórico del fútbol argentino ¿De quién se trata?

Loma Negra intentará imponer su fútbol.

El Club Loma Negra anunció oficialmente que jugará el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2025/26, marcando su regreso al plano nacional tras décadas en la liga local. El certamen comenzará el 19 de octubre y otorgará cuatro ascensos al Federal A, una oportunidad única para un club que dejó huella en el fútbol argentino.

Loma Negra y un regreso con historia en el fútbol Fundado en 1929, el club vivió su época dorada a comienzos de los ’80, cuando bajo el impulso de Amalia Lacroze de Fortabat pasó de la liga local a enfrentarse con los grandes de Primera División. Sus participaciones en los Torneos Nacionales de 1981 y 1983 quedaron en la memoria, con duelos frente a River, Boca, Talleres, Ferro y San Martín de Tucumán.

El club ostenta un récord difícil de igualar: con 1,92 puntos de promedio, es el mejor en la historia del profesionalismo argentino, incluso por encima de los gigantes del país.

Embed - #river #riverplate #lomanegra #1983 #futbolargentino #torneonacional Con gol de García, RIVER le ganaba en el comienzo del Nacional al equipo furor de la década del 80, Loma Negra de Olavarría. Ese día cerraba su primer ciclo en el club, el uruguayo Antonio Alzamendi. @damian.melillo #river #riverplate #lomanegra #1983 #futbolargentino #torneonacional Con gol de García, RIVER le ganaba en el comienzo del Nacional al equipo furor de la década del 80, Loma Negra de Olavarría. Ese día cerraba su primer ciclo en el club, el uruguayo Antonio Alzamendi. sonido original - Damian Melillo La epopeya cementera que marcó una época del fútbol El equipo no solo se destacó en las canchas: llegó a contratar figuras de renombre, viajar en avión privado y disputar amistosos inolvidables, como el triunfo ante la Unión Soviética en 1982, en plena Guerra de Malvinas. Aquella aventura terminó en 1985, cuando Loma Negra volvió al fútbol local.

Hoy, con esta licencia deportiva otorgada por el Consejo Federal y el apoyo de la Liga de Fútbol de Olavarría, el club buscará revivir su epopeya y soñar con un ascenso al Federal A.