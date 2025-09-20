automovilismo

Franco Colapinto habló tras su accidente en la qualy del GP de Azerbaiyán: qué señaló y cuál es el plan

El argentino argentino de la Fórmula 1 Franco Colapinto explicó las razones de su accidente en la clasificación del GP de Azerbaiyán. Mirá lo que dijo.

Franco Colapinto no ocultó su bronca tras el choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán.

Franco Colapinto no ocultó su bronca tras el choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Franco Colapinto (Alpine) habló después de su accidente en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, donde finalizó 16° y largará desde esa posición. El joven piloto explicó que se distrajo por una maniobra de su compañero Pierre Gasly y reconoció que fue un error inesperado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969380827843711454&partner=&hide_thread=false

Todo esto aconteció en un circuito donde había conseguido su mejor resultado la temporada pasada.

Lee además
Franco Colapinto buscará revancha en Bakú tras el accidente en la clasificación.  
automovilismo

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán y dónde ver la carrera de la F1 en vivo
formula 1: franco colapinto se pego en una curva y largara 16º el domingo
Gran Premio de Azerbaiyán

Fórmula 1: Franco Colapinto se "pegó" en una curva y largará 16º el domingo

Franco Colapinto y su explicación tras el accidente en Bakú

Colapinto se refirió a lo ocurrido en la curva 4, donde perdió el control de su monoplaza y terminó contra las defensas. Según relató, lo desconcentró lo que sucedía con su compañero Pierre Gasly, quien había tomado una vía de escape: “Pensé que iba a dar marcha atrás o algo y estaba pendiente de eso. Apenas doblé, el auto se giró de más. No sé qué pasó ni entiendo el porqué”, declaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1969395058215399735&partner=&hide_thread=false

El argentino aseguró que la situación lo dejó con bronca porque estaba marcando un buen tiempo: “Hubiésemos pasado a Q2 seguro, teníamos ritmo”. A pesar de todo, reconoció que deberá enfocarse en la carrera y entender bien lo ocurrido en un trazado que describió como “complicado” para Alpine.

El contexto de la clasificación y lo que se viene para Franco Colapinto

La clasificación estuvo marcada por múltiples incidentes. Antes del accidente de Colapinto, hubo bandera roja por el choque de Alexander Albon (Williams), mientras que también se accidentaron Oliver Bearman (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

En medio del caos, el gran beneficiado fue Max Verstappen (Red Bull), quien se quedó con la pole position y buscará recortar distancia con Piastri y Lando Norris (McLaren), líderes del campeonato de Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FernandoSvaluto/status/1969405362626240763&partner=&hide_thread=false

Colapinto, en tanto, se mostró autocrítico pero confiado en revertir la situación: “Hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera”, anticipó. La competencia, correspondiente a la 17ª fecha del Mundial de Fórmula 1, se disputará este domingo desde las 8:00 (hora argentina).

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto preocupado tras un viernes difícil en las pruebas libres en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2025: resultados de la primera y segunda práctica libre

Fórmula 1 en Bakú: Franco Colapinto corre con Alpine y todo lo que tenés que saber del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo llega al GP de Azerbaiyán 2025 y qué le queda en el calendario

El gesto con Franco Colapinto que ilusiona a los argentinos rumbo a 2026 ¿Mensaje oculto de la F1?

El secreto detrás del motor de Franco Colapinto: Alpine podría sufrir una dura sanción

Briatore habló y todos piensan en Franco Colapinto: la confesión más inesperada de la F1

Una "ayuda del cielo" para Franco Colapinto en la Fórmula 1 ¿Qué pasó?

LO QUE SE LEE AHORA
formula 1: franco colapinto se pego en una curva y largara 16º el domingo
Gran Premio de Azerbaiyán

Fórmula 1: Franco Colapinto se "pegó" en una curva y largará 16º el domingo

Las Más Leídas

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 25 de julio
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre

Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio video
Jurado popular

Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio

Te Puede Interesar

Ropa sin aumentos y ventas a la baja: así viven el inicio de temporada los comerciantes de Mendoza.
Comercio

Ropa sin aumentos y ventas a la baja: así viven el inicio de temporada los comerciantes de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón en su casa, donde se encuentra detenida.

Dura crítica de Cristina Fernández de Kirchner a la política económica del Gobierno

Por Sitio Andino Política