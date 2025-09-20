Franco Colapinto habló tras su accidente en la qualy del GP de Azerbaiyán: qué señaló y cuál es el plan

Franco Colapinto no ocultó su bronca tras el choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán.

El argentino Franco Colapinto ( Alpine ) habló después de su accidente en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 , donde finalizó 16° y largará desde esa posición. El joven piloto explicó que se distrajo por una maniobra de su compañero Pierre Gasly y reconoció que fue un error inesperado.

Todo esto aconteció en un circuito donde había conseguido su mejor resultado la temporada pasada .

Colapinto se refirió a lo ocurrido en la curva 4 , donde perdió el control de su monoplaza y terminó contra las defensas. Según relató, lo desconcentró lo que sucedía con su compañero Pierre Gasly , quien había tomado una vía de escape: “Pensé que iba a dar marcha atrás o algo y estaba pendiente de eso. Apenas doblé, el auto se giró de más. No sé qué pasó ni entiendo el porqué”, declaró.

El argentino aseguró que la situación lo dejó con bronca porque estaba marcando un buen tiempo: “Hubiésemos pasado a Q2 seguro, teníamos ritmo”. A pesar de todo, reconoció que deberá enfocarse en la carrera y entender bien lo ocurrido en un trazado que describió como “complicado” para Alpine .

El contexto de la clasificación y lo que se viene para Franco Colapinto

La clasificación estuvo marcada por múltiples incidentes. Antes del accidente de Colapinto, hubo bandera roja por el choque de Alexander Albon (Williams), mientras que también se accidentaron Oliver Bearman (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

En medio del caos, el gran beneficiado fue Max Verstappen (Red Bull), quien se quedó con la pole position y buscará recortar distancia con Piastri y Lando Norris (McLaren), líderes del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, en tanto, se mostró autocrítico pero confiado en revertir la situación: “Hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera”, anticipó. La competencia, correspondiente a la 17ª fecha del Mundial de Fórmula 1, se disputará este domingo desde las 8:00 (hora argentina).