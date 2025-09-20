Fórmula 1: Franco Colapinto se "pegó" en una curva y largará 16º el domingo

Franco Colapinto irá por la clasificació desde las 9 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto había realzado una muy buena última práctica para el GP de Fórmula 1 Azerbaiyán en Bakú. Le había sacado la máxima ventaja a su compañero Pierre Gasly y en un accidentada clasificación para la grilla de partida del domingo, el argentino chocó contra un muro en una de las cerradas curvas del circuito europeo y no pudo clasificar a la Q2.

Franco Colapinto al borde del Alpine había realizado un buen tiempo en la primera parte de la prueba, pero lamentablemente debió abortar a segundos de finalizar una accidentada mañana, y mantuvo su registro anterior que lo posiciona en el 16º lugar para la parrilla de partida de mañana.

En medio de las dudas que volvió a expresar Flavio Briatore sobre su continuidad (en realidad, fue casi una confirmación decir que entre él y el reserva Paul Aron estará el segundo asiento 2026), el argentino fue más veloz tanto con gomas duras como en la clasificación que su compañero de equipo Pierre Gasly, quien también se quedó fuera en esta instancia al detener su auto en la parte final de la Q1, ubicándolo en la posición 19º.

El accidente de Franco Colapinto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WilliamsF1arg/status/1969380730699407736&partner=&hide_thread=false El accidente de Franco.pic.twitter.com/hW2WPxJXfy — Williams Racing Arg (@WilliamsF1arg) September 20, 2025 La palabra de Franco Colapinto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1969392071313133726&partner=&hide_thread=false | FRANCO COLAPINTO POST CLASIFICACIÓN: “No se si hubo viento o algo, pero muy raro todo. Una bronca porque venía haciendo una buena vuelta, venía bajando 3 décimas en esa vuelta. Hubiera hecho un buen tiempo. Hubiera pasado a Q2 seguro.” pic.twitter.com/gzyRCDfMFD — Alpine ARG (@AlpineArg_) September 20, 2025