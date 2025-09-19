Franco Colapinto preocupado tras un viernes difícil en las pruebas libres en el GP de Azerbaiyán

Por Juan Pablo Strappazzon







Tras registrar resultados irregulares en las prácticas libres del GP de Azerbaiyán, en el desafiante circuito callejero de Bakú, Franco Colapinto expresó su preocupación por el rendimiento del equipo y compartió sus impresiones sobre lo que se debe mejorar de cara a lo que viene en Fórmula 1.

Franco Colapinto (3) Franco Colapinto sufrió en las prácticas libres del circuito callejero de Bakú Qué dijo Franco Colapinto sobre lo sucedido en las prácticas libres Según se pudo ver en la transmisión, Franco Colapinto reconoció que les "está costando mucho en esta pista" tras ubicarse anteúltimo y último en las pruebas libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Luego de otra floja presentación en el circuito callejero de la capital azerbaiyana de Bakú, el oriundo de Pilar comentó: "No hubo muchas mejoras entre la primera y la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance".

Embed "Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito en algunas cosas pero hay que trabajar para mañana, está siendo un día difícil. Estamos muy lejos así que a laburar para mañana", agregó.

En la primera práctica libre, Colapinto finalizó decimonoveno, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedó vigésimo, en el último lugar. En la segunda práctica libre, el pilarense terminó último y Gasly decimosexto. / NA Qué sigue para Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 Sábado 20 de septiembre Práctica Libre 3: 05:30 hs

Clasificación: 09:00 hs Domingo 21 de septiembre Carrera: 08:00 hs Si querés seguir todas las noticias sobre Franco Colapinto, hacé clic aquí y enterate de todo lo que sucede con el piloto argentino.