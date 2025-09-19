Desafío

A qué hora jugarán Argentina e Italia en el Mundial de Vóley

La selección masculina de voleibol de Argentina se metió en los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas y su próximo rival es Italia.

La selección masculina de voleibol de Argentina se enfrentará a Italia.

La selección masculina de voleibol de Argentina se enfrentará a Italia.

A qué hora jugarán Argentina e Italia en el Mundial de Vóley

El encuentro será este domingo a las 4:30 de la madrugada (hora de Argentina) y la sede será el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila, que tiene capacidad para 20 mil espectadores.

Lee además
El alvearense aportó doce puntos para la Selección de Vóley.
vamos por más

La Selección de Vóley venció a Francia en un partidazo del Mundial: el mendocino Loser clave en el triunfo
La Selección de Vóley sigue con vida.
va por más

La Selección de Vóley, con Agustín Loser, ganó y está a un paso de los 8vos del Mundial: qué le falta

Los dirigidos por Marcelo Méndez consiguieron la clasificación luego del triunfazo en cinco sets ante Francia, la actual bicampeona olímpica, que le permitió al combinado albiceleste terminar en la primera posición del Grupo C. Previamente, había derrotado a Finlandia (3-2) y a Corea del Sur (3-1).

Italia uno de los mejores equipos

Italia, por su parte, consiguió la clasificación luego de quedar segunda en el Grupo F, producto de los triunfos ante Argelia y Ucrania y la sorpresiva derrota frente a Bélgica.

Este encuentro representará un verdadero desafío para la selección argentina, ya que Italia es uno de los equipos con mayor crecimiento en los últimos años y prueba de esto en la semifinal alcanzada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la final en la Nations League 2025, donde fue superada por Polonia.

La mejor actuación histórica de la Argentina en un Mundial de Vóley fue el tercer puesto obtenido en 1982. Fuente: NA

