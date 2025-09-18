vamos por más

La Selección de Vóley venció a Francia en un partidazo del Mundial: el mendocino Loser clave en el triunfo

La Selección de Vóley de Argentina, con Agustín Loser, superó a los franceses y sigue con vida en la Copa del Mundo. Mirá el resumen.

El alvearense aportó doce puntos para la Selección de Vóley.

 Por Martín Sebastián Colucci

En una noche histórica en Filipinas, la Selección de Vóley de Argentina venció por 3-2 a Francia, actual campeón olímpico, y se clasificó a los octavos de final del Mundial. Con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, los dirigidos por Marcelo Méndez se quedaron con la primera posición del Grupo C.

La Selección de Vóley sigue con vida.
El partido: del 2-0 inicial a la reacción francesa

El inicio fue todo de Argentina: con Vicentín, Palonsky y Loser muy efectivos en ataque, la Albiceleste se llevó los dos primeros sets por 28-26 y 25-23 ante un rival de jerarquía. Sin embargo, los europeos reaccionaron en el tercer y cuarto parcial, mejorando en bloqueo y contraataque para igualar la serie con parciales de 25-21 y 25-20.

El desenlace quedó para el tie-break, donde apareció la mejor versión argentina: un bloqueo de Kukartsev y un contraataque de Loser marcaron la diferencia para ponerse 10-7 y, finalmente, un punto decisivo de Vicentín selló el 15-12 definitivo.

Loser, orgullo mendocino en el Mundial

Además de la brillante actuación de Vicentín, la Selección contó con un Agustín Loser sólido en la red, clave en bloqueo y en ataque. El central mendocino sumó 12 puntos y fue uno de los pilares en los momentos más difíciles del partido, sobre todo en el quinto set.

Su desempeño, junto al de referentes como Facundo Conte (ausente en este torneo) en ediciones anteriores, confirma la importancia del vóley mendocino en la Selección y lo posiciona como una pieza vital de cara a la siguiente fase.

Lo que viene para Argentina en el Mundial de vóley

Con esta victoria, Argentina se aseguró el primer lugar del Grupo C y espera en los octavos de final por el ganador entre Italia y Ucrania. El equipo de Méndez llega con la confianza por las nubes tras superar a uno de los grandes candidatos al título y demostrando que puede competir de igual a igual con la élite mundial.

Marcelo Gallardo reconoció errores, pero confía en revertir la serie de Libertadores.
Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: autocrítica, rebeldía y confianza para la revancha

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

El jefe comunal sanrafaelino lamentó los hechos ocurridos durante la marcha universitaria video
Omar Félix: "Desde el primer momento hubo intención de no permitir la marcha"

Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten los soldados de Milei se van cayendo.
Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten que "los soldados de Milei" se van bajando

Por Cecilia Zabala
Los bonos bajan y el riesgo país sube: cómo reaccionan los mercados
Los bonos bajan y el riesgo país sube: cómo reaccionan los mercados

Por Sitio Andino Economía
Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: Son kukas disfrazados.
Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: "Son kukas disfrazados"

Por Sitio Andino Política