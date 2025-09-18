La Selección de Vóley venció a Francia en un partidazo del Mundial: el mendocino Loser clave en el triunfo

En una noche histórica en Filipinas, la Selección de Vóley de Argentina venció por 3-2 a Francia , actual campeón olímpico, y se clasificó a los octavos de final del Mundial . Con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, los dirigidos por Marcelo Méndez se quedaron con la primera posición del Grupo C.

Lo hizo con un Luciano Vicentín imparable (22 puntos) y un Agustín Loser, el mendocino clave en la red, que aportó 12 tantos.

La Selección de vóley, con Agustín Loser, debutó con una victoria 3-2 en el Mundial ante Finlandia

va por más La Selección de Vóley, con Agustín Loser, ganó y está a un paso de los 8vos del Mundial: qué le falta

El inicio fue todo de Argentina: con Vicentín, Palonsky y Loser muy efectivos en ataque, la Albiceleste se llevó los dos primeros sets por 28-26 y 25-23 ante un rival de jerarquía. Sin embargo, los europeos reaccionaron en el tercer y cuarto parcial, mejorando en bloqueo y contraataque para igualar la serie con parciales de 25-21 y 25-20.

El desenlace quedó para el tie-break, donde apareció la mejor versión argentina: un bloqueo de Kukartsev y un contraataque de Loser marcaron la diferencia para ponerse 10-7 y, finalmente, un punto decisivo de Vicentín selló el 15-12 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/1968654793531875771&partner=&hide_thread=false ¡¡¡VICTORIA ANTE EL CAMPEÓN OLÍMPICO Y ESTAMOS EN OCTAVOS DE FINAL!!!



El rival, Italia o Ucrania que juegan a continuación



Francia, eliminado pic.twitter.com/OJ25wziMvU — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 18, 2025

Loser, orgullo mendocino en el Mundial

Además de la brillante actuación de Vicentín, la Selección contó con un Agustín Loser sólido en la red, clave en bloqueo y en ataque. El central mendocino sumó 12 puntos y fue uno de los pilares en los momentos más difíciles del partido, sobre todo en el quinto set.

Su desempeño, junto al de referentes como Facundo Conte (ausente en este torneo) en ediciones anteriores, confirma la importancia del vóley mendocino en la Selección y lo posiciona como una pieza vital de cara a la siguiente fase.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1968654983919800332&partner=&hide_thread=false ¡ARGENTINA GANÓ UN PARTIDAZO Y AVANZÓ DE RONDA!



Con el remate de Luciano Vicentín, Argentina le ganó a Francia 15-12 en Tie-Break y continúa en el #MundialDeVóleyEnDSPORTS masculino.#VóleyEnDSPORTS pic.twitter.com/7DQ5tfc61b — DSPORTS (@DSports) September 18, 2025

Lo que viene para Argentina en el Mundial de vóley

Con esta victoria, Argentina se aseguró el primer lugar del Grupo C y espera en los octavos de final por el ganador entre Italia y Ucrania. El equipo de Méndez llega con la confianza por las nubes tras superar a uno de los grandes candidatos al título y demostrando que puede competir de igual a igual con la élite mundial.