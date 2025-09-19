Fórmula 1

Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2025: resultados de la primera y segunda práctica libre

El GP de Azerbaiyán comenzó en Bakú con la primera y segunda práctica libre. Enterate en qué puestos quedó Franco Colapinto con Alpine en ambos entrenamientos.

Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2025: resultados de la primera y segunda práctica libre

Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2025: resultados de la primera y segunda práctica libre

Por Sitio Andino Deportes

El piloto Franco Colapinto, al volante de Alpine, no tuvo un buen desempeño en la primera y segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1. En esta nota, repasamos sus resultados y lo que le espera al argentino.

Cómo quedó Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Azerbaiyán

Embed

Si bien Franco Colapinto no tuvo un buen desempeño en la primera práctica, logró finalizar por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien quedó 20º.

Lee además
Franco Colapinto buscará mejorar en el circuito callejero de Bakú tras un año irregular.
automovilismo

Fórmula 1 en Bakú: Franco Colapinto corre con Alpine y todo lo que tenés que saber del GP de Azerbaiyán
El piloto argentino Franco Colapinto buscará superar un nuevo reto en Bakú, uno de los circuitos más veloces y desafiantes de la Fórmula 1.
automovilismo

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo llega al GP de Azerbaiyán 2025 y qué le queda en el calendario

En una sesión marcada por interrupciones, Lando Norris fue el piloto más rápido con un tiempo de 1:42.704, 0.310s por delante de su compañero Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc, a bordo de su Ferrari, completó el top 3 a 0.552s del británico.

La cuarta posición quedó en manos de George Russell (0.717s), siendo el único Mercedes en el top 10, seguido de Alex Albon con su Williams en quinto lugar (0.859s).

La sesión sufrió además una interrupción cuando una pieza de fibra de carbono del Williams de Carlos Sainz obligó a detener la práctica para evitar pinchazos u otros problemas en la curva 15 del circuito.

Franco Colapinto y su actuación en la segunda práctica

En esta sesión, el piloto argentino no logró mejorar su rendimiento y terminó último, en el 20° puesto. Lewis Hamilton fue el más rápido del día con un registro de 1:41.293, seguido de su compañero Charles Leclerc (1:41.367) y de George Russell de Mercedes (1:41.770).

Aunque por momentos Colapinto mostró leves mejoras, no pudo marcar la diferencia. En una maniobra, una de sus ruedas tocó el borde de la pista, generando susto, aunque afortunadamente no ocurrió ningún daño.

Embed

La jornada también tuvo otra novedad: Lando Norris sufrió un choque contra uno de los paredones, rompiendo la suspensión de su McLaren, lo que lo obligó a abandonar la sesión.

Dónde ver en vivo el GP de Azerbaiyán

En Argentina, el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de Disney+, mientras que Fox Sports podría sumarse a la transmisión (aún sin confirmar). Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, con acceso a cámaras exclusivas y múltiples opciones de visionado.

Qué sigue para Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025

  • Sábado 20 de septiembre

    • Práctica Libre 3: 05:30 hs

    • Clasificación: 09:00 hs

  • Domingo 21 de septiembre

    • Carrera: 08:00 hs

Temas
Seguí leyendo

El gesto con Franco Colapinto que ilusiona a los argentinos rumbo a 2026 ¿Mensaje oculto de la F1?

El secreto detrás del motor de Franco Colapinto: Alpine podría sufrir una dura sanción

Briatore habló y todos piensan en Franco Colapinto: la confesión más inesperada de la F1

Una "ayuda del cielo" para Franco Colapinto en la Fórmula 1 ¿Qué pasó?

Llamado urgente para Franco Colapinto ¿Sigue en Alpine o se va?

El Latinoamericano de Enduro llega a Luján de Cuyo: motociclismo, turismo y compromiso ambiental

Santino Andino confirmado para el Mundial Sub 20 en Chile

Murió un histórico relator de fútbol argentino

LO QUE SE LEE AHORA
Latinoamericano de Enduro en Potrerillos desde este viernes.
Mendoza deportiva

El Latinoamericano de Enduro llega a Luján de Cuyo: motociclismo, turismo y compromiso ambiental

Las Más Leídas

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Te Puede Interesar

El dólar oficial inicia el viernes en un nuevo máximo histórico, superando los $1.500
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Por Sitio Andino Economía
El Gobierno busca un nuevo modelo de explotación para el Aconcagua Arena. 
a manos privadas

El Gobierno concesionará el Aconcagua Arena: por qué quiere que lo administren privados

Por Sitio Andino Política
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Denuncias

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

Por Florencia Martinez del Rio