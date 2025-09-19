Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2025: resultados de la primera y segunda práctica libre

El piloto Franco Colapinto, al volante de Alpine, no tuvo un buen desempeño en la primera y segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1. En esta nota, repasamos sus resultados y lo que le espera al argentino.
El GP de Azerbaiyán comenzó en Bakú con la primera y segunda práctica libre. Enterate en qué puestos quedó Franco Colapinto con Alpine en ambos entrenamientos.
Si bien Franco Colapinto no tuvo un buen desempeño en la primera práctica, logró finalizar por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien quedó 20º.
En una sesión marcada por interrupciones, Lando Norris fue el piloto más rápido con un tiempo de 1:42.704, 0.310s por delante de su compañero Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc, a bordo de su Ferrari, completó el top 3 a 0.552s del británico.
La cuarta posición quedó en manos de George Russell (0.717s), siendo el único Mercedes en el top 10, seguido de Alex Albon con su Williams en quinto lugar (0.859s).
La sesión sufrió además una interrupción cuando una pieza de fibra de carbono del Williams de Carlos Sainz obligó a detener la práctica para evitar pinchazos u otros problemas en la curva 15 del circuito.
En esta sesión, el piloto argentino no logró mejorar su rendimiento y terminó último, en el 20° puesto. Lewis Hamilton fue el más rápido del día con un registro de 1:41.293, seguido de su compañero Charles Leclerc (1:41.367) y de George Russell de Mercedes (1:41.770).
Aunque por momentos Colapinto mostró leves mejoras, no pudo marcar la diferencia. En una maniobra, una de sus ruedas tocó el borde de la pista, generando susto, aunque afortunadamente no ocurrió ningún daño.
La jornada también tuvo otra novedad: Lando Norris sufrió un choque contra uno de los paredones, rompiendo la suspensión de su McLaren, lo que lo obligó a abandonar la sesión.
En Argentina, el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de Disney+, mientras que Fox Sports podría sumarse a la transmisión (aún sin confirmar). Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, con acceso a cámaras exclusivas y múltiples opciones de visionado.
Sábado 20 de septiembre
Práctica Libre 3: 05:30 hs
Clasificación: 09:00 hs
Domingo 21 de septiembre
Carrera: 08:00 hs