A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán y dónde ver la carrera de la F1 en vivo

El argentino Franco Colapinto partirá 16° en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1. Enterate el horario confirmado y por dónde seguir la carrera en Argentina.

Franco&nbsp;Colapinto buscará revancha en Bakú tras el accidente en la clasificación. &nbsp;

Franco Colapinto buscará revancha en Bakú tras el accidente en la clasificación.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 será una nueva prueba para Franco Colapinto, que largará desde la posición 16 luego de accidentarse en la clasificación del sábado en Bakú. El piloto argentino de Alpine explicó que se distrajo por una maniobra de su compañero Pierre Gasly, pero confía en poder avanzar en la final.

La gran pregunta de los fanáticos es clara: ¿a qué hora corre Colapinto y dónde se podrá ver la Fórmula 1?

Franco Colapinto no ocultó su bronca tras el choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán.
Franco Colapinto habló tras su accidente en la qualy del GP de Azerbaiyán: qué señaló y cuál es el plan
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La carrera del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 se pondrá en marcha este domingo 21 de septiembre a las 08:00 (hora de Argentina) en el circuito callejero de Bakú. Colapinto partirá desde la octava fila y tendrá el desafío de remontar posiciones en un trazado histórico por su nivel de accidentes e imprevistos.

El recuerdo de 2024, cuando logró su mejor resultado en la F1 con un 8º puesto, mantiene la ilusión de los fanáticos argentinos de volver a verlo sumar puntos en el Mundial.

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en la Fórmula 1

El GP de Azerbaiyán será transmitido en vivo por Fox Sports, Disney Plus y F1 TV para toda la Argentina. Además, la señal de Carburando realizará una reacción en directo a través de su canal oficial de YouTube, lo que amplía las opciones para seguir la carrera.

La grilla de partida tendrá en la pole a Max Verstappen (Red Bull), seguido por Carlos Sainz (Ferrari) y Liam Lawson (RB). Por su parte, Colapinto compartirá la zona media con pilotos como Pierre Gasly, su compañero en Alpine, que largará 18°.

