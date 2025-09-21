Franco Colapinto explicó su dura carrera en Bakú y apuntó a mejorar para la próxima fecha de la Fórmula 1

Franco Colapinto reconoció que los daños en su auto condicionaron todo su rendimiento en Azerbaiyán.

El Gran Premio de Azerbaiyán fue un desafío difícil para Franco Colapinto , que volvió a completar una carrera en su temporada debut en la Fórmula 1 , aunque lo hizo en el 19° puesto tras sufrir un incidente con Alex Albon y terminar con su A524 dañado.

El piloto de Alpine reconoció después de la competencia que prácticamente no tuvo ritmo tras ese golpe.

Colapinto tuvo un comienzo alentador en Bakú: largó 16° y llegó a estar 13° tras superar a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) , incluso con una defensa brillante ante el canadiense. Sin embargo, en la vuelta 17, tras parar en boxes, fue golpeado desde atrás por Albon (Williams) , lo que le provocó un trompo y daños en el alerón delantero.

Aunque Dirección de Carrera sancionó al tailandés con 10 segundos, el daño estaba hecho. El argentino perdió tiempo valioso y quedó sin ritmo para poder recuperar posiciones. “ Perdí todo, tenía la goma toda bloqueada y con el alerón roto de adelante. Fue una carrera sin ritmo ”, explicó después de la prueba.

Albon, ex compañero de Franco en Williams, tocó el Alpine de Colapinto y casi lo saca del #AzerbaijanGP

Las sensaciones de Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán

El pilarense fue autocrítico pero también dejó en claro que intentó dar todo en pista: “Hice lo mejor que pude. Pasé a varios autos, pero después obviamente en ritmo no podíamos ir ni para atrás ni para adelante. Fue bastante simple: el golpe a la pared más el alerón roto me complicó la vida”.

Franco Colapinto fue contundente con sus declaraciones al terminar el #AzerbaijanGP y aseguró que la actualidad de Alpine es un problema de equipo.



Franco Colapinto fue contundente con sus declaraciones al terminar el #AzerbaijanGP y aseguró que la actualidad de Alpine es un problema de equipo.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MyEPQppxsc — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 21, 2025

A pesar de las dificultades, Colapinto remarcó que su rendimiento personal fue positivo dentro de lo que estuvo a su alcance: “Hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo máximo que puedo hacer y ahora hay que trabajar para la próxima”.

Lo que se viene para Franco Colapinto en la Fórmula 1

Con el 19° puesto en Bakú, Colapinto no pudo sumar puntos, pero volvió a mostrar destellos de talento en las primeras vueltas. Alpine, en cambio, volvió a sufrir con sus dos autos, ya que Pierre Gasly también finalizó en las últimas posiciones.

El calendario continuará con el Gran Premio de Singapur (5 de octubre), uno de los trazados más exigentes y estratégicos del año. Allí, Colapinto buscará revancha y la escudería intentará mejorar un rendimiento que, por ahora, no le permite pelear en la zona media.