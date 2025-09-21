F1: Franco Colapinto sufrió un choque y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto . El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 largó 16° y llegó a estar en el 13° lugar después de superar en pista a Oliver Bearman (Haas) y a Lance Stroll (Aston Martin) .

Incluso mostró una defensa brillante contra el canadiense en la vuelta 15, confirmando su buen ritmo en el arranque.

Todo cambió en la vuelta 17. Tras su paso por boxes, Colapinto fue golpeado desde atrás por Alex Albon (Williams) , quien lo hizo trompear y perder un tiempo valiosísimo. El argentino logró continuar, pero quedó relegado al fondo del pelotón. Dirección de carrera sancionó con 10 segundos al tailandés, aunque el daño ya estaba hecho.

A partir de allí, Colapinto intentó recuperar terreno, pero su A524 quedó tocado y con un rendimiento muy inferior. A pesar de su esfuerzo, terminó en la posición 19° , por detrás de su compañero Pierre Gasly (18°) , quien con neumáticos más frescos lo adelantó en la penúltima vuelta.

Balance de la actuación del argentino en Bakú

Más allá del resultado, Colapinto demostró carácter en la primera parte de la competencia. Defendió posiciones con firmeza, aprovechó los errores de rivales directos y volvió a dejar buenas señales en su temporada debut en la Fórmula 1. Sin embargo, el choque con Albon impidió que pudiera aspirar a los puntos.

El podio fue para Max Verstappen (Red Bull), que logró un Grand Chelem —pole, vuelta rápida y liderato total— escoltado por George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams). Fue un domingo redondo para Red Bull, pero amargo para Alpine, que volvió a terminar en los últimos puestos.

Lo que se viene para Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras la exigencia de Bakú, el calendario de la F1 2025 continuará con el Gran Premio de Singapur, donde Colapinto buscará revancha. El trazado nocturno de Marina Bay es uno de los más exigentes del campeonato y puede ofrecer oportunidades si Alpine mejora la estrategia y el ritmo de carrera.