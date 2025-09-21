automovilismo

F1: Franco Colapinto sufrió un choque y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto se presentó en el GP de Azerbaiyán en la Fórmula 1. Entrá a la nota y repasá lo sucedido.

Franco Colapinto no la pasó bien.

Franco Colapinto no la pasó bien.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 largó 16° y llegó a estar en el 13° lugar después de superar en pista a Oliver Bearman (Haas) y a Lance Stroll (Aston Martin).

Lee además
El piloto argentino Franco Colapinto buscará superar un nuevo reto en Bakú, uno de los circuitos más veloces y desafiantes de la Fórmula 1.
automovilismo

Franco Colapinto se presenta en el GP de Azerbaiyán: dónde ver la carrera de la F1 en vivo
La FIA tardó en confirmar la grilla tras una clasificación de la Fórmula 1 llena de incidentes en Bakú.  
automovilismo

Fórmula 1 en Bakú: tras seis banderas rojas y sanciones, así quedó la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán

El choque con Alex Albon que arruinó la carrera de Colapinto

Todo cambió en la vuelta 17. Tras su paso por boxes, Colapinto fue golpeado desde atrás por Alex Albon (Williams), quien lo hizo trompear y perder un tiempo valiosísimo. El argentino logró continuar, pero quedó relegado al fondo del pelotón. Dirección de carrera sancionó con 10 segundos al tailandés, aunque el daño ya estaba hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/1969739653122281805&partner=&hide_thread=false

A partir de allí, Colapinto intentó recuperar terreno, pero su A524 quedó tocado y con un rendimiento muy inferior. A pesar de su esfuerzo, terminó en la posición 19°, por detrás de su compañero Pierre Gasly (18°), quien con neumáticos más frescos lo adelantó en la penúltima vuelta.

Balance de la actuación del argentino en Bakú

Más allá del resultado, Colapinto demostró carácter en la primera parte de la competencia. Defendió posiciones con firmeza, aprovechó los errores de rivales directos y volvió a dejar buenas señales en su temporada debut en la Fórmula 1. Sin embargo, el choque con Albon impidió que pudiera aspirar a los puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/1969744569131512295&partner=&hide_thread=false

El podio fue para Max Verstappen (Red Bull), que logró un Grand Chelem —pole, vuelta rápida y liderato total— escoltado por George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams). Fue un domingo redondo para Red Bull, pero amargo para Alpine, que volvió a terminar en los últimos puestos.

Lo que se viene para Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras la exigencia de Bakú, el calendario de la F1 2025 continuará con el Gran Premio de Singapur, donde Colapinto buscará revancha. El trazado nocturno de Marina Bay es uno de los más exigentes del campeonato y puede ofrecer oportunidades si Alpine mejora la estrategia y el ritmo de carrera.

Temas
Seguí leyendo

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán y dónde ver la carrera de la F1 en vivo

Franco Colapinto habló tras su accidente en la qualy del GP de Azerbaiyán: qué señaló y cuál es el plan

Fórmula 1: Franco Colapinto se "pegó" en una curva y largará 16º el domingo

Franco Colapinto preocupado tras un viernes difícil en las pruebas libres en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2025: resultados de la primera y segunda práctica libre

Fórmula 1 en Bakú: Franco Colapinto corre con Alpine y todo lo que tenés que saber del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo llega al GP de Azerbaiyán 2025 y qué le queda en el calendario

El gesto con Franco Colapinto que ilusiona a los argentinos rumbo a 2026 ¿Mensaje oculto de la F1?

LO QUE SE LEE AHORA
El piloto argentino Franco Colapinto buscará superar un nuevo reto en Bakú, uno de los circuitos más veloces y desafiantes de la Fórmula 1.
automovilismo

Franco Colapinto se presenta en el GP de Azerbaiyán: dónde ver la carrera de la F1 en vivo

Las Más Leídas

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal
Trato inhumano

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

Te Puede Interesar

El diputado nacional analizó la coyuntura política y repasó su trayectoria en el sector público. video
Entrevista

Julio Cobos: "Nunca tuve respaldo de mi partido para ser candidato presidencial"

Por Facundo La Rosa
Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak
CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Por Cristian Pérez Barceló
En el Día del Economista, dos visiones contrapuestas de la economía argentina
Dos miradas

En el Día del Economista, dos visiones contrapuestas de la economía argentina

Por Marcelo López Álvarez