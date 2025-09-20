automovilismo

Fórmula 1 en Bakú: tras seis banderas rojas y sanciones, así quedó la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán estuvo llena de polémicas. La FIA descalificó a Ocon y modificó la grilla de partida. No te lo pierdas.

La FIA tardó en confirmar la grilla tras una clasificación de la Fórmula 1 llena de incidentes en Bakú.

 

Por Sitio Andino Deportes

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 fue una de las más caóticas del año, con seis banderas rojas y varias investigaciones que retrasaron la confirmación de la parrilla final. Entre las sanciones, se destacó la descalificación de Esteban Ocon (Haas) por irregularidades técnicas en el alerón trasero de su monoplaza.

Ocon descalificado y polémica con la FIA en Bakú por la Fórmula 1

La FIA explicó que el auto del francés no cumplía con el Artículo 3.15.17 del Reglamento Técnico, tras superar los límites de deflexión permitidos en el alerón trasero. El procedimiento fue detallado y verificado por los comisarios, y el propio equipo Haas reconoció problemas de producción en la pieza.

Finalmente, Ocon fue habilitado a correr desde el último lugar de la parrilla. El piloto había terminado 18° en la clasificación, interrumpida por el accidente de Franco Colapinto (Alpine) en la curva 4, lo que provocó una de las múltiples banderas rojas de la sesión.

Además, la FIA investigó a Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y Kimi Antonelli (Mercedes) por no respetar banderas amarillas, aunque ambos conservaron sus tiempos.

Así quedó la parrilla de salida del GP de Fórmula 1 de Azerbaiyán

Con las sanciones aplicadas y la revisión final de tiempos, la grilla de partida para la carrera de este domingo en Bakú quedó conformada de la siguiente manera:

  • Max Verstappen (Red Bull)

  • Carlos Sainz (Williams)

  • Liam Lawson (Racing Bulls)

  • Kimi Antonelli (Mercedes)

  • George Russell (Mercedes)

  • Yuki Tsunoda (Red Bull)

  • Lando Norris (McLaren)

  • Isack Hadjar (Racing Bulls)

  • Oscar Piastri (McLaren)

  • Charles Leclerc (Ferrari)

  • Fernando Alonso (Aston Martin)

  • Lewis Hamilton (Ferrari)

  • Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

  • Lance Stroll (Aston Martin)

  • Oliver Bearman (Haas)

  • Franco Colapinto (Alpine)

  • Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

  • Pierre Gasly (Alpine)

  • Alexander Albon (Williams)

  • Esteban Ocon (Haas)

