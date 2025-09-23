Florencia Leyría y la Esclerosis múltiple: la historia de superación que emociona a todo Mendoza en 2025

La mendocina Florencia Leyría recibió hace un tiempo el diagnóstico de Esclerosis múltiple y un pronóstico devastador: “Nunca más vas a poder caminar”. El impacto fue enorme, pero lejos de rendirse, eligió luchar. Hoy, con disciplina y esperanza, es ejemplo de superación personal y prepara su próximo desafío deportivo.

En 2007 apareció el primer brote fuerte y en enero de 2008 llegó la confirmación de la esclerosis múltiple . Con su juventud, Florencia tuvo que enfrentar un panorama impensado para una persona sin problemas de salud. Un médico le dijo que nunca volvería a caminar, una frase que la hundió en tristeza , pero también despertó en ella una rebeldía que con los años sería su motor.

Tras un periplo de esfuerzo con kinesiólogos, gimnasio y caminatas, la protagonista logró completar cinco kilómetros . Ese día, cada paso fue un triunfo sobre los diagnósticos que parecían condenarla. “A mí una enfermedad no me va a ganar” , aseguró hoy como bandera de vida.

El recorrido no fue sencillo. Florencia atravesó momentos de depresión , sesiones con psicólogos y terapias que no siempre resultaron. Pero la convicción se mantuvo intacta: seguir adelante. Actualmente siente que tiene la enfermedad superada en un 80% , aunque convive con dificultades como problemas de equilibrio o pérdida de visión en un ojo.

Lejos de frenarla, esas limitaciones la empujaron a adaptarse y fortalecerse. “El cuerpo es sabio y aprendí a convivir con la esclerosis como una aliada, no como una carga”, dijo con convicción.

Florencia Leyría y la Maratón de Mendoza 2025: una cuenta pendiente

El apoyo de su familia fue fundamental. Tras un brote en 2023 que le impidió completar los 10 kilómetros que soñaba correr, les dejó un mensaje claro: “O se suman a mi barco y festejamos juntos, o se quedan a un costado, pero yo voy a seguir”. Esa decisión marcó el rumbo y su entorno la acompañó en cada paso.

Hoy su mirada está puesta en la Maratón Internacional de Mendoza (MIM) 2025, donde planea recorrer los 10 kilómetros. Para lograrlo combina sesiones con kinesiólogos, entrenamientos en el gimnasio y caminatas al aire libre. “Esta vez no me voy a quedar a mitad de camino”, aseguró Flor, convencida de que alcanzará su meta.

Un mensaje que inspira: sí se puede

Cuando le preguntan qué le diría a otras personas con esclerosis múltiple, Florencia respondió sin dudar: “Que no tengan miedo, que intenten, que no se queden en la cama. Sí se puede”. Reconoce que su experiencia es personal y que no todos atraviesan la enfermedad de la misma manera, pero insiste en que la clave está en no rendirse.

Su mensaje, cargado de fuerza y resiliencia, resume una vida marcada por los obstáculos y las victorias: “Aunque te digan que no, aunque parezca imposible, siempre hay una forma de levantarse y seguir adelante”, concluyó.