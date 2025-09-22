Miguel Ángel Russo fue internado nuevamente: cómo está el DT de Boca

Miguel Ángel Russo ya había estado internado a principios de septiembre por una infección urinaria.

Por Sitio Andino Deportes







El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue internado nuevamente este lunes en el sanatorio Fleni, tras acudir para realizarse chequeos médicos de rutina. Los profesionales detectaron un cuadro de deshidratación y debilidad, por lo que permanecerá bajo observación mientras se le realizan estudios complementarios.

Antecedente reciente de internación para el DT de Boca Hace apenas 20 días, el DT había atravesado un episodio similar. El pasado 2 de septiembre, luego de la victoria de Boca 2-0 ante Aldosivi, Russo se presentó en la clínica para exámenes de control. Si bien superó sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, un estudio de orina reveló una infección urinaria, lo que derivó en su internación preventiva.

Miguel Angel Russo fue hospitalizado hoy a la mañana.



El dia siguiente al partido vs Central Córdoba, al entrenador de Boca lo encontraron débil y deshidratado.



Fuerzas Miguelo querido pic.twitter.com/591u5L42oH — Planeta Canalla (@info_1889) September 22, 2025 En esa ocasión, permaneció tres días en el Fleni, recibiendo antibióticos e hidratación por vía intravenosa, hasta recibir el alta el viernes 5.

El presente de Russo en Boca La nueva internación llega en medio de la pausa que el plantel de Boca tuvo este lunes tras el empate 2-2 ante Central Córdoba. Russo aprovechó la jornada libre para realizar sus chequeos, aunque los médicos definieron mantenerlo bajo cuidado hospitalario hasta evaluar si puede ser dado de alta en las próximas horas.

El entrenador, de 69 años y oriundo de Lanús, continuará con controles estrictos, mientras en el club siguen con atención su evolución.