Handball: Argentina fue campeón y subcampeón en el Sur-Centro Menores con protagonismo mendocino

Los varones lograron el oro en Balonmano, las chicas la plata y Mendoza tuvo representantes destacados en ambas ramas.

El handball argentino celebró una doble conquista en el Sur-Centro Menores 2025 disputado en Asunción. La Selección Masculina fue campeona tras vencer a Paraguay 30-16 y la Selección Femenina obtuvo la medalla de plata tras igualar 28-28 con las locales. Hubo presencia de la provincia de Mendoza .

Ambas selecciones terminaron invictas en el torneo y repitieron la performance del año pasado.

El equipo masculino, dirigido por Rubén Busolin , completó un torneo perfecto: derrotó a Uruguay (24-17), Paraguay B (39-10), Brasil (26-21), Chile (27-22) y a Paraguay A en la final (30-16).

Entre las figuras se destacó el mendocino Santino Ferri (UNCuyo) , goleador de la final con 8 tantos , acompañado por su coterráneo Sebastián Vill (UNCuyo) . Con los goles de Ferri, Anselmo Salinas y Lucas Staque, más las atajadas de Joaquín Cufré, Argentina construyó un triunfo sólido que lo consagró como bicampeón sudamericano .

Las chicas fueron subcampeonas con gran nivel

La Selección femenina, conducida por Bruno Puente, también tuvo un torneo impecable: venció a Paraguay B (35-23), Brasil (27-26), Uruguay (33-22) y Chile (29-14), cerrando con un empate ante Paraguay A (28-28) que las dejó en el segundo puesto por diferencia de goles.

El aporte mendocino también fue clave con las jugadoras Valentina Petriachi Williner (Regatas), Francisca Grilli (Etiec, Maipú), Agostina Espinosa (Municipalidad de Maipú) y Juana Dorador Mercado (Municipalidad de Luján). Además, en el cuerpo técnico estuvo Ana María Alonso (UNCuyo).

Balance histórico para Argentina y proyección a futuro

La delegación albiceleste cerró con un oro y una plata, igualando la campaña del año pasado. Brasil completó el podio femenino con el bronce y también se quedó con el tercer lugar en varones tras vencer a Chile 24-19.

El próximo desafío será en la categoría Cadetes (menores de 16 años), que jugará su Sur-Centro del 24 al 28 de septiembre también en Asunción. Allí, Mendoza volverá a estar presente con Gonzalo Romano (Municipalidad de San Martín) en el plantel argentino.

Orgullo mendocino en el handball

Los nombres de Santino Ferri, Sebastián Vill, Valentina Petriachi, Francisca Grilli, Agostina Espinosa, Juana Dorador Mercado y Gonzalo Romano reflejan el crecimiento del handball mendocino, que cada vez aporta más talento a los seleccionados nacionales. Un presente que entusiasma con futuro.