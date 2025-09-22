Balón de Oro 2025 filtrado ¿Lamine Yamal le gana a Dembélé en una votación polémica?

El joven del Barcelona Lamine Yamal sería el más joven en ganar el premio del Balón de Oro, superando al crack del PSG.

El Balón de Oro 2025 quedó envuelto en la polémica antes de su entrega oficial. Una supuesta filtración reveló que el premio iría a Lamine Yamal , con apenas 18 años , quien habría superado por solo cinco votos (805 a 800) al francés Ousmane Dembélé , figura del PSG en la última temporada.

La temporada 2024/25 de Lamine Yamal fue espectacular. Con 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones, se convirtió en el eje creativo del Barcelona , guiando al club hacia los títulos nacionales. Su juventud , su estilo explosivo y la proyección mediática lo colocaron en el centro de la escena futbolística internacional.

El posible triunfo de Yamal lo convertiría en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro , consolidando su imagen como la gran promesa de la nueva generación. Su influencia excede lo deportivo: es visto como el nuevo símbolo de identidad

Del otro lado está Ousmane Dembélé , quien protagonizó un año consagratorio con el Paris Saint-Germain . Sus 35 goles , incluidos 21 en la Ligue 1 , lo convirtieron en el máximo artillero del club y pieza clave en el triplete conseguido: Ligue 1 , Coupe de France y Champions League .

Su influencia fue reconocida al ser elegido Jugador de la Temporada de la Champions League por UEFA, un logro que pocos pueden exhibir. Sin embargo, la supuesta votación filtrada lo dejaría relegado, despertando el enojo de muchos aficionados y analistas que creen que los títulos y la efectividad deberían pesar más que la narrativa mediática.

La filtración, aún no confirmada oficialmente, plantea un debate de fondo: ¿qué pesa más en el Balón de Oro, la estadística y los títulos o la proyección mediática y la juventud? El mundo del fútbol aguarda la ceremonia oficial de mañana, pero la controversia ya está instalada y promete seguir generando discusión.