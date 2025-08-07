quieren ganarlo

El Balón de Oro tiene a dos argentinos en carrera: conocé quiénes son

La cita del Balón de Oro confirmó a un par de futbolistas que juegan en la Selección de fútbol de Argentina. Entrá a la nota y fijate el listado completo.

El Balón de Oro puede ser ganador por un argentino.

El Balón de Oro puede ser ganador por un argentino.

Lee además
En busca de nuevos talentos, los jóvenes menores de 18 años a seguir en Chile
Promesas del fútbol

En busca de nuevos talentos, los jóvenes menores de 18 años a seguir en Chile
Lionel Scaloni ya piensa en el futuro Mundial.
tremendo

Le pasó a Lionel Scaloni y le dolió a todo un país: mirá la noticia que no le gustó a nadie

El "Toro" fue clave para el conjunto italiano en dicha competición, ya que anotó tanto en la fase de liga como en los octavos, cuartos y semifinal.

Esta es la cuarta nominación al Balón de Oro para Martínez, quien ya había estado entre los mejores en 2021 (21°), 2023 (20°) y 2024 (7°).

image

Alexis Mac Allister quiere dar el golpe

Mac Allister, por su parte, fue una pieza clave en el Liverpool, que arrasó en la Premier League para quedarse con el título en dicha competición por primera vez desde el 2020.

Se trata de la primera nominación al Balón de Oro para el jugador surgido en Argentinos Juniors, que se sigue afianzando como uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Ambos, además, tienen un rol clave en la Selección argentina que es dirigida por Lionel Scaloni.

Más sobre el Balón de Oro

Entre los grandes candidatos a quedarse con el premio están el francés Osumane Dembélé, clave esta temporada en la que el Paris Saint-Germain arrasó en prácticamente todas las competencias, el inglés Cole Palmer, que fue fundamental para que el Chelsea conquiste el Mundial de Clubes, el español Lamine Yamal, quien se proyecta como la gran figura de los próximos años en el fútbol, e incluso Lautaro Martínez, aunque este último cedió mucho terreno tras el flojo final de temporada que tuvo el Inter.

Todos los nominados al Balón de Oro:

  • Achraf Hakimi

  • Pedri

  • Nuno Mendes

  • Serhou Guirassy

  • Alexis Mac Allister

  • Raphinha

  • Viktor Gyökeres

  • Désiré Doué

  • Denzel Dumfries

  • Scott McTominay

  • Ousmane Dembélé

  • Erling Haaland

  • Joao Neves

  • Jude Bellingham

  • Robert Lewandowski

  • Mohamed Salah

  • Cole Palmer

  • Fabian Ruíz

  • Vinicius Jr.

  • Declan Rice

  • Vitinha

  • Kylian Mbappé

  • Gianluigi Donnarumma

  • Michael Olise

  • Florian Wirtz

  • Lamine Yamal

  • Khvicha Kvaratskhelia

  • Harry Kane

  • Virgil Van Dijk

  • Lautaro Martínez

Temas
Seguí leyendo

El Dibu Martínez juega una final en Francia ¿Les vuelve a ganar?

El Futsal de Mendoza se metió en la semi del Nacional: cuándo juega y contra quién

La Lepra se mide con Estudiantes: hora, dónde verlo y cómo llega

El Tomba choca contra Gimnasia: hora, dónde verlo y que racha quiere cortar

¿Inter Miami juega mejor sin Messi? Rodrigo De Paul brilló y metió su primer gol

Marcelo Tinelli "empernó" a San Lorenzo: de cuánto es la suma millonaria que le reclama

¿Djokovic se llevó el ATP por bronca política? El feroz choque con el Gobierno de Serbia

Jugó la final de Madrid pero ahora el fútbol lo tiene para la chacota ¿Quién es?

LO QUE SE LEE AHORA
Marcelo Tinelli intimó al club San Lorenzo por una deuda de USD 1.100.000 que data de 2019.
pelea

Marcelo Tinelli "empernó" a San Lorenzo: de cuánto es la suma millonaria que le reclama

Las Más Leídas

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

La ley que declara la emergencia en el Hospital Garrahan obtuvo media sanción en Diputados
Congreso nacional

Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

Te Puede Interesar

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones
Exportaciones

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones

Por Marcelo López Álvarez
En la previa al cierre de alianzas, el PD tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario.
elecciones 2025

El Partido Demócrata tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario

Por Cecilia Zabala
Los padres antivacunas podrán ser denunciados y sancionados en Mendoza.
salud

Vacunación obligatoria: los padres "antivacunas" podrán ser sancionados

Por Cecilia Zabala