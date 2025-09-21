Godoy Cruz recibe a Instituto en el Gambarte: hora y dónde verlo

Este domingo 21 de septiembre a las 16:45 , el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá a Instituto de Córdoba en el estadio Feliciano Gambarte , por la fecha 9 del Torneo Clausura de fútbol 2025 . El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y aparece como una final anticipada para ambos equipos, que necesitan sumar con urgencia.

El Tomba llega con la obligación de ganar . Apenas suma 7 puntos en el Clausura y, con una sola victoria en lo que va del torneo, la necesidad de volver a festejar en el Gambarte es imperiosa. Además, la tabla anual lo mantiene con la soga al cuello en la lucha por el descenso , lo que convierte cada partido en un examen de supervivencia.

El conjunto mendocino viene de un empate sin goles ante Barracas Central y antes había logrado su primer triunfo en el campeonato. Para este cruce, los dirigidos por Walter Ribonetto saben que no hay margen de error si quieren sostener la ilusión de meterse en el grupo de los ocho mejores.

Del otro lado estará Instituto , que suma 9 unidades y llega entonado tras un gran triunfo ante Argentinos Juniors en la fecha pasada. La Gloria cordobesa también necesita los tres puntos para acercarse al Reducido , y sabe que un buen resultado en Mendoza puede marcar un quiebre en su campaña.

Con un rendimiento irregular, Instituto intentará aprovechar las urgencias del Expreso para jugar con presión ajena y sacar ventaja en un partido que promete ser intenso de principio a fin.

Dónde ver Godoy Cruz vs. Instituto en vivo

El partido se jugará en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, desde las 16:45 horas, con transmisión exclusiva de ESPN Premium para toda la Argentina.

Lo que se viene para el Tomba

El próximo partido del Bodeguero será con San Lorenzo, el sábado 27 desde las 16:45hs en condición de visitante.

La síntesis del Tomba

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera