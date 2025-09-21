automovilismo

Fórmula 1: Max Verstappen ganó con autoridad en Bakú y logró un Grand Chelem histórico

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen dominó de principio a fin en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1. Mirá lo que pasó.

Max Verstappen celebró en Bakú con una actuación perfecta en el GP de Azerbaiyán.

 

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 quedó en manos de Max Verstappen, quien completó un fin de semana perfecto en el circuito callejero de Bakú. El neerlandés de Red Bull no solo se llevó la victoria, sino que además logró un Grand Chelem: pole position, liderar todas las vueltas y marcar el récord de vuelta.

Verstappen dominó de principio a fin en Azerbaiyán

Desde la largada, Verstappen mostró la superioridad de su RB21. Se mantuvo firme ante los intentos de Carlos Sainz (Williams) y controló el ritmo de carrera con absoluta autoridad. A lo largo de las 51 vueltas, siempre estuvo en la punta y administró la diferencia con inteligencia, incluso en los momentos de mayor tensión con la lluvia ligera en el tercer sector.

El podio se completó con George Russell (Mercedes) en el segundo puesto, quien defendió con solidez frente al propio Sainz, tercero. Más atrás, se dio una feroz lucha entre Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Lando Norris y Lewis Hamilton, que mantuvieron el suspenso hasta los últimos giros por los puestos de vanguardia.

Colapinto sufrió un choque y no pudo redondear su gran inicio

En el caso argentino, Franco Colapinto (Alpine) vivió una carrera de contrastes. Tras una largada positiva en la que superó a Oliver Bearman y Lance Stroll, llegó a ubicarse en el puesto 13 con maniobras de defensa espectaculares. Sin embargo, en la vuelta 17 fue golpeado por Alex Albon (Williams) en la parte trasera, lo que lo relegó al fondo.

Aunque dirección de carrera sancionó a Albon con 10 segundos, Colapinto perdió mucho tiempo y quedó condenado a los últimos lugares. Finalmente terminó 19°, por detrás de su compañero Pierre Gasly (18°), en un domingo que dejó sabor amargo para Alpine.

Lo que dejó Bakú y lo que viene en el calendario

Con este triunfo, Verstappen se mete de lleno en la pelea por el campeonato, aprovechando el abandono de Oscar Piastri (McLaren) en la primera vuelta y el séptimo puesto de Lando Norris, su principal rival en la tabla.

La Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Singapur el 5 de octubre, una de las citas más exigentes del calendario, donde la lucha por el título promete volver a encenderse. Mientras tanto, Colapinto buscará revancha en Marina Bay, y Alpine trabajará para mejorar el rendimiento de un auto que volvió a quedar relegado.

