Laver Cup 2025: Francisco Cerúndolo venció a Holger Rune y puso al Team Resto del Mundo al frente

Francisco Cerúndolo celebró un triunfo clave para el Team Resto del Mundo en la Laver Cup.

Por Sitio Andino Deportes







El tenista argentino Francisco Cerúndolo fue protagonista del segundo día de competencia en la Laver Cup 2025, disputada en San Francisco. El porteño, número 21 del ranking ATP, derrotó al danés Holger Rune (11°) por 6-3 y 7-6 en dos horas de juego y le dio al Team Resto del Mundo una ventaja de 5-3 sobre Europa en la serie.

Francisco Cerúndolo mostró solidez en su triunfo ante Rune Desde el inicio, Cerúndolo se mostró firme y logró el primer quiebre en el sexto game del set inicial, imponiendo su derecha para cerrar 6-3. En el segundo parcial, Rune buscó reaccionar, pero el argentino salvó cuatro break points y un set point en el 5-6, demostrando carácter en los momentos clave.

En el tie-break, el argentino dominó con variedad de golpes y se quedó con la victoria en sets corridos, confirmando su gran nivel en un certamen que disputa por tercer año consecutivo. La entrega de Cerúndolo y su potencia fueron determinantes para neutralizar al danés en los puntos decisivos.

El impacto del triunfo en la Laver Cup 2025 Con este resultado, el Team Resto del Mundo pasó al frente en la Laver Cup 2025 y alimenta sus ilusiones de repetir el título. Los dos puntos aportados por Cerúndolo resultan fundamentales en un torneo donde cada victoria puede cambiar el rumbo de la serie.

El triunfo del argentino también refuerza su confianza personal en el circuito ATP. En San Francisco volvió a demostrar que está preparado para competir contra rivales de jerarquía, confirmando su consolidación entre los mejores 25 del ranking mundial.