en la Bombonera

Boca vs Central Córdoba: hora, TV y lo que está en juego en la novena fecha del Torneo Clausura 2025

El Club Atlético Boca Juniors choca contra el Ferroviario por una nueva fecha del fútbol de Primera. Mirá los detalles del duelo.

Boca quiere seguir prendido arriba en la Zona A y Central Córdoba busca recuperar terreno. &nbsp;

Boca quiere seguir prendido arriba en la Zona A y Central Córdoba busca recuperar terreno.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Boca Juniors recibirá este domingo 21 de septiembre a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El partido se jugará en La Bombonera desde las 21:15 (ARG, URU, CHI) y 19:15 (COL, PER, ECU), con transmisión en vivo de ESPN Premium.

Boca busca prolongar su invicto en la Liga Profesional

El equipo de Miguel Ángel Russo atraviesa un buen momento y acumula cinco partidos sin derrotas. En la última fecha igualó 1-1 ante Rosario Central como visitante, un resultado que lo mantiene en la tercera posición con 13 puntos, apenas dos por debajo de los líderes Unión y Barracas Central. Entre las figuras destacadas se encuentran Leandro Paredes, referente en el mediocampo, junto a Rodrigo Battaglia, Lautaro Di Lollo y Brian Aguirre, todos en gran nivel.

Para Boca, el duelo ante Central Córdoba es una oportunidad de sostener la racha positiva y ratificar su ambición de pelear arriba. La localía en La Bombonera y el buen presente futbolístico lo colocan como favorito en un choque que puede ser determinante en la recta intermedia del Clausura.

Central Córdoba quiere recuperarse y sumar en la Bombonera

El Ferroviario, dirigido por Omar De Felippe, viene de caer 2-0 ante Deportivo Riestra, una derrota que frenó la levantada tras dos victorias consecutivas. Actualmente suma los mismos puntos que Boca en la Zona A, aunque necesita volver a ganar para no perder terreno en la tabla anual, donde busca clasificarse a una copa internacional y evitar complicaciones con el promedio.

Las esperanzas santiagueñas se depositan en jugadores como Gastón Verón, Leonardo Heredia, Lucas Besozzi y José Florentín, quienes intentarán dar el golpe en La Bombonera. Central Córdoba sabe que el desafío es mayúsculo, pero confía en aprovechar las chances que tenga para cortar la buena racha de Boca y sumar puntos vitales.

La síntesis de Boca

Embed

Los resultados del fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del fútbol de Primera

Embed

