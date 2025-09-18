Santino Andino confirmado para el Mundial Sub 20 en Chile

Santino Andino, protagonista en la Sub 20 A fines de agosto, la Albiceleste presentó a los 27 juveniles que formaron parte de la prelista antes de la Copa del Mundo, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Desde el 1° de septiembre, Diego Placente evaluó al grupo para definir a los jugadores ideales para el torneo internacional.

Tras la espera, Godoy Cruz celebra la inclusión de Santino Andino, quien destacó en la reciente Copa Sudamericana. Andino será clave en el ataque de la Albiceleste, que debutará ante Cuba el 28 de septiembre por el grupo D, junto a Italia y Australia. Su ausencia será notable para los clásicos del Tomba frente a Independiente Rivadavia y San Martín de San Juan.

Por su parte, Ignacio Perruzzi, mediocampista de San Lorenzo, no logró superar la preselección pese a sus buenas actuaciones en el torneo local, donde se consolidó como titular en casi 10 partidos. Sin embargo, a futuro podría tener oportunidades en la Albiceleste.