Santino Andino confirmado para el Mundial Sub 20 en Chile

El jugador de Godoy Cruz superó la prelista y fue confirmado entre los convocados de la Selección Argentina para disputar el Mundial Juvenil. Ignacio Perruzzi quedó fuera.

La Selección Argentina Sub 20 definió a los 21 jugadores que viajarán al Mundial de Chile, con presencia mendocina: Santino Andino, jugador de Godoy Cruz, logró superar la prelista tras un destacado rendimiento. En cambio, Ignacio Perruzzi, también mendocino, quedó fuera de la convocatoria.

Tras la espera, Godoy Cruz celebra la inclusión de Santino Andino, quien destacó en la reciente Copa Sudamericana. Andino será clave en el ataque de la Albiceleste, que debutará ante Cuba el 28 de septiembre por el grupo D, junto a Italia y Australia. Su ausencia será notable para los clásicos del Tomba frente a Independiente Rivadavia y San Martín de San Juan.

Por su parte, Ignacio Perruzzi, mediocampista de San Lorenzo, no logró superar la preselección pese a sus buenas actuaciones en el torneo local, donde se consolidó como titular en casi 10 partidos. Sin embargo, a futuro podría tener oportunidades en la Albiceleste.

