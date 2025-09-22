Alejandro Garnacho insultado en Old Trafford: hinchas del Manchester United lo llamaron 'imbécil argentino'

El argentino español Alejandro Garnacho no jugó, pero recibió fuertes cánticos en su regreso a Manchester.

El argentino Alejandro Garnacho vivió un regreso hostil a Old Trafford en el partido entre Chelsea y Manchester United . Aunque permaneció en el banco sin ingresar, los hinchas locales lo insultaron con el cántico “imbécil argentino” , en medio del enojo por su conflictiva salida del club.

La tensión entre Garnacho y los hinchas del United se remonta a la última temporada , cuando el delantero calificó de “mierda” la campaña posterior a la final perdida de la Europa League . Aquella declaración, sumada al respaldo de la dirigencia al entrenador Ruben Amorim , terminó de quebrar el vínculo.

En el último mercado de pases, el Chelsea pagó más de 50 millones de dólares por su ficha y lo blindó con un contrato hasta 2032 . Desde entonces, la relación con los fanáticos de Old Trafford quedó definitivamente rota.

El domingo, pese a no haber jugado, el argentino intentó pasar inadvertido con campera y capucha , pero fue blanco de insultos durante buena parte del encuentro.

El cántico que entonaron los fanáticos del Manchester United fue contundente: "¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos."

La hostilidad no sorprendió, ya que la hinchada lo acusa de haber abandonado el club por dinero. La ovación para otros exjugadores contrastó con la silbatina hacia el platense, que ahora deberá convivir con un ambiente enrarecido cada vez que vuelva a Manchester.

En el Chelsea, mientras tanto, esperan que Garnacho se afiance como una de las grandes apuestas a futuro, pese a la tensión que seguirá acompañándolo en cada visita de Premier League contra su exequipo.