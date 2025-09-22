Tomás Etcheverry lesionado en el ATP de Hangzhou: el argentino abandonó en cuartos y preocupa su futuro

El argentino Tomás Etcheverry vivió un golpe inesperado en el ATP 250 de tenis de Hangzhou: cuando dominaba el partido ante el francés Corentin Moutet, una lesión lo obligó a retirarse en los cuartos de final. El platense, número 63 del ranking, venía de una semana sólida en China tras la Copa Davis.
Tomás Etcheverry y un retiro inesperado en el ATP de Hangzhou
Sin embargo, una molestia física frenó por completo su impulso y lo obligó a abandonar. El público local, que había seguido con entusiasmo su desempeño durante la semana, lo despidió con una ovación, a lo que el argentino respondió con disculpas al dejar la pista.
Antes de este cruce, el tenista argentino había superado sin ceder sets al bosnio Damir Dzumhur y al australiano Rinky Hijikata, consolidando un juego firme que lo había posicionado como uno de los más destacados del torneo.
Tomás Etcheverry abandonó y se despidió en los cuartos de final del #HangzhouOpen. El platense, estaba 6/3 arriba y 0/3 abajo ante Corentin Moutet , pero debió desertar por una lesión en las costillas. Una pena. pic.twitter.com/FMcfJ45MQI
Resultados sorpresivos en una jornada caliente en China
La jornada en Hangzhou no solo tuvo la eliminación de Etcheverry. También se produjo otro batacazo: el ruso Daniil Medvedev, número 18 del mundo, cayó ante el local Wu Yibing por 5-7, 7-6 (5) y 6-4. El ex número 1 regresaba tras su polémica participación en el US Open, donde fue multado con 42.500 dólares y rompió con su equipo de trabajo.
En semifinales, Corentin Moutet se enfrentará a su compatriota Valentin Royer, vencedor del estadounidense Learner Tien por 7-6 (0), 4-6 y 6-2. En la otra llave, Wu Yibing buscará la final frente al kazajo Aleksandr Búblik, que venció con autoridad al checo Dalibor Svrina por un doble 6-1.