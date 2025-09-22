Tomás Etcheverry lesionado en el ATP de Hangzhou: el argentino abandonó en cuartos y preocupa su futuro

El argentino Tomás Etcheverry vivió un golpe inesperado en el ATP 250 de tenis de Hangzhou : cuando dominaba el partido ante el francés Corentin Moutet , una lesión lo obligó a retirarse en los cuartos de final. El platense, número 63 del ranking, venía de una semana sólida en China tras la Copa Davis.

El encuentro comenzó con un Etcheverry en gran nivel. Se llevó el primer set por 6-3, con tres aces y un 79% de efectividad en su primer servicio . En el segundo parcial rápidamente se adelantó 3-0, mostrando solidez y dominio sobre Moutet.

Sin embargo, una molestia física frenó por completo su impulso y lo obligó a abandonar. El público local, que había seguido con entusiasmo su desempeño durante la semana, lo despidió con una ovación, a lo que el argentino respondió con disculpas al dejar la pista.

Antes de este cruce, el tenista argentino había superado sin ceder sets al bosnio Damir Dzumhur y al australiano Rinky Hijikata , consolidando un juego firme que lo había posicionado como uno de los más destacados del torneo.

Tomás Etcheverry abandonó y se despidió en los cuartos de final del #HangzhouOpen. El platense, estaba 6/3 arriba y 0/3 abajo ante Corentin Moutet , pero debió desertar por una lesión en las costillas. Una pena.

Resultados sorpresivos en una jornada caliente en China

La jornada en Hangzhou no solo tuvo la eliminación de Etcheverry. También se produjo otro batacazo: el ruso Daniil Medvedev, número 18 del mundo, cayó ante el local Wu Yibing por 5-7, 7-6 (5) y 6-4. El ex número 1 regresaba tras su polémica participación en el US Open, donde fue multado con 42.500 dólares y rompió con su equipo de trabajo.

En semifinales, Corentin Moutet se enfrentará a su compatriota Valentin Royer, vencedor del estadounidense Learner Tien por 7-6 (0), 4-6 y 6-2. En la otra llave, Wu Yibing buscará la final frente al kazajo Aleksandr Búblik, que venció con autoridad al checo Dalibor Svrina por un doble 6-1.