Tomás Martín Etcheverry

ATP 250 de Hangzhou: Tomás Etcheverry brilló ante Hijikata y va por un lugar en semifinales

Tomás Etcheverry avanzó a cuartos en el duro ATP 250 de Hangzhou de tenis tras vencer al australiano a Hijikata ¿Podrá meterse en semifinales?

Tomás Etcheverry celebra su triunfo en el ATP 250 de Hangzhou.

Tomás Etcheverry celebra su triunfo en el ATP 250 de Hangzhou.

Por Sitio Andino Deportes

El tenista argentino Tomás Etcheverry jugó a un gran nivel y derrotó con autoridad al australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-4 para meterse en los cuartos de final del ATP 250 de tenis de Hangzhou. El platense, que busca su primer título en el circuito ATP, llega en un momento de confianza tras victorias importantes en la Copa Davis.

El platense venía de imponerse en la primera ronda a Damir Dzumhur y antes había derrotado al neerlandés Jesper de Jong en la serie de Copa Davis, lo que le permitió llegar a China con confianza y rodaje competitivo. Ahora, con este triunfo, vuelve a instalarse entre los ocho mejores de un torneo ATP después de tres meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATPTour_ES/status/1969340766905647120&partner=&hide_thread=false

Tomás Etcheverry vs Moutet: un cruce decisivo en el ATP 250 de Hangzhou

El próximo desafío para Etcheverry será el francés Corentin Moutet, un jugador talentoso pero de carácter impredecible que suele complicar a rivales de jerarquía. El duelo está programado para este domingo a las 2:30 (hora argentina) y definirá quién avanza a las semifinales.

La jornada en Hangzhou también dejó la sorpresiva eliminación de Andrey Rublev, primer preclasificado, a manos del francés Valentin Royer, que ingresó como “lucky loser”. En tanto, Daniil Medvedev y Aleksandr Bublik, segundo y tercer favoritos, cumplieron con su papel y avanzaron a cuartos de final, lo que aumenta la expectativa en la parte final del torneo.

Mientras tanto, en el ATP 250 de Chengdu, otro de los torneos de la semana, el italiano Lorenzo Musetti, el kazajo Aleksandr Shevchenko, el japonés Taro Daniel y el georgiano Nikoloz Basilashvili lograron su pase a cuartos, completando un cuadro repleto de sorpresas y emociones.

