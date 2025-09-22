automovilismo

Turismo Pista en San Jorge: Tomás Vitar brilló, pero una sanción lo relegó al 6º lugar

El mendocino Tomás Vitar llegó 3º, sin embargo una sanción lo sacó del top 5 en la Clase 3 del exigente Turismo Pista. Mirá qué pasó.

El piloto de Mendoza Tomás Vitar perdió el podio por un recargo tras maniobra indebida.

El piloto de Mendoza Tomás Vitar perdió el podio por un recargo tras maniobra indebida.

 Por Martín Sebastián Colucci

El mendocino Tomás Vitar vivió un fin de semana intenso en la Clase 3 del Turismo Pista en San Jorge. Con un Renault Clio competitivo, había cruzado la meta en el tercer lugar, pero una sanción por maniobra indebida lo relegó al 6º puesto, en una final que coronó a Federico Hermida con su primera victoria.

Tomás Vitar, protagonista mendocino en la Clase 3

Desde el inicio de la final, Vitar mostró un ritmo sólido que lo mantuvo siempre en el grupo de punta. Supo aprovechar el abandono de Luciano Viana, quien había largado desde la pole, y se mantuvo expectante detrás de Matías Cravero y Federico Hermida.

Lee además
Mariano Villalobos y Federico Márquez dejaron a la provincia de Mendoza en lo más alto.
Los mejores

Mendoza arrasó en el Campeonato del Sur: Villalobos y Márquez intratables en General Roca
Contreras dominó en un circuito de 1000 metros y logró una victoria clave para su equipo en la temporada de pista.
ciclismo

Matías Contreras capo en la temporada de pista local: ganó la 7ª fecha en Guaymallén
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundosportextra/status/1969860461987553599&partner=&hide_thread=false

En las últimas vueltas, el mendocino ejecutó una maniobra que le permitió superar a Luciano González (Etios) y quedar tercero. Sin embargo, esa acción fue revisada por los comisarios deportivos y posteriormente considerada como “sobrepaso indebido”, lo que le costó un recargo de tiempo y la pérdida de su lugar en el podio.

Un campeonato cada vez más apretado en el Turismo Pista

Con el recargo, Vitar terminó clasificado en la 6ª posición, aunque demostró que está para pelear bien arriba en la categoría. El mendocino se mantiene en la pelea dentro del campeonato, donde Felipe Martini (Clio) conserva la punta con apenas 17 unidades de ventaja sobre Matías Canapino (Onix), que remontó del 34º al 12º lugar.

La próxima fecha será la 9ª y penúltima del calendario, a disputarse del 17 al 19 de octubre en Toay, La Pampa, donde el mendocino buscará revancha y volver a subirse al podio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CristianHB77/status/1969816897874276492&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Balón de Oro 2025 filtrado ¿Lamine Yamal le gana a Dembélé en una votación polémica?

Alejandro Garnacho insultado en Old Trafford: hinchas del Manchester United lo llamaron 'imbécil argentino'

Tomás Etcheverry lesionado en el ATP de Hangzhou: el argentino abandonó en cuartos y preocupa su futuro

Godoy Cruz empató 1-1 con Instituto en el Gambarte: homenaje al Gato Oldrá y otra deuda como local

Franco Colapinto explicó su dura carrera en Bakú y apuntó a mejorar para la próxima fecha de la Fórmula 1

F1: Franco Colapinto sufrió un choque y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: Max Verstappen ganó con autoridad en Bakú y logró un Grand Chelem histórico

Hockey mendocino en Las Leonas: quiénes hicieron historia y qué futuro se viene

LO QUE SE LEE AHORA
El joven del Barcelona Lamine Yamal sería el más joven en ganar el premio del Balón de Oro, superando al crack del PSG.
CONFLICTO

Balón de Oro 2025 filtrado ¿Lamine Yamal le gana a Dembélé en una votación polémica?

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia
CHOQUE

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia

Te Puede Interesar

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso.
Días claves

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y a otros granos hasta el 31 de octubre
MEDIDA OFICIAL

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Por Sitio Andino Economía
Se publicó el llamado a licitación para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael.
CONECTIVIDAD EN EL SUR PROVINCIAL

El Gobierno llamó a licitación para repavimentar la Ruta Nacional 143, después de 40 años

Por Cecilia Zabala