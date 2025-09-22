Turismo Pista en San Jorge: Tomás Vitar brilló, pero una sanción lo relegó al 6º lugar

El mendocino Tomás Vitar vivió un fin de semana intenso en la Clase 3 del Turismo Pista en San Jorge. Con un Renault Clio competitivo, había cruzado la meta en el tercer lugar, pero una sanción por maniobra indebida lo relegó al 6º puesto, en una final que coronó a Federico Hermida con su primera victoria.
Tomás Vitar, protagonista mendocino en la Clase 3
Desde el inicio de la final, Vitar mostró un ritmo sólido que lo mantuvo siempre en el grupo de punta. Supo aprovechar el abandono de Luciano Viana, quien había largado desde la pole, y se mantuvo expectante detrás de Matías Cravero y Federico Hermida.
En las últimas vueltas, el mendocino ejecutó una maniobra que le permitió superar a Luciano González (Etios) y quedar tercero. Sin embargo, esa acción fue revisada por los comisarios deportivos y posteriormente considerada como “sobrepaso indebido”, lo que le costó un recargo de tiempo y la pérdida de su lugar en el podio.
Un campeonato cada vez más apretado en el Turismo Pista
Con el recargo, Vitar terminó clasificado en la 6ª posición, aunque demostró que está para pelear bien arriba en la categoría. El mendocino se mantiene en la pelea dentro del campeonato, donde Felipe Martini (Clio) conserva la punta con apenas 17 unidades de ventaja sobre Matías Canapino (Onix), que remontó del 34º al 12º lugar.
La próxima fecha será la 9ª y penúltima del calendario, a disputarse del 17 al 19 de octubre en Toay, La Pampa, donde el mendocino buscará revancha y volver a subirse al podio.