Qué le pasó a Miguel Ángel Russo y cómo evoluciona su salud tras ser internado

En las últimas horas se confirmó que Miguel Ángel Russo debió ser internado por un problema de salud . La noticia generó gran preocupación en el mundo Boca. A continuación, te contamos en detalle qué le pasó y cómo evoluciona actualmente .

Según la información oficial, Miguel Ángel Russo , actual entrenador de Boca Juniors, permanece internado en el Instituto Fleni tras detectarse una infección urinaria .

Miguel Ángel Russo internado: toda la información sobre su estado de salud

El técnico se había presentado por la mañana para realizar estudios de rutina. Mientras que tomografías, resonancias y análisis de sangre no arrojaron inconvenientes, un examen de orina reveló la infección .

Inicialmente, se decidió mantener a Russo en observación durante gran parte del día , administrándole antibióticos vía suero. Sin embargo, con el avance de las horas, el cuerpo médico consideró prudente su internación por 24 horas para asegurar una recuperación más rápida y un seguimiento constante.

Durante su estadía, recibirá hidratación y medicación por vía intravenosa, con el objetivo de controlar la infección y acelerar su evolución. Según allegados al exentrenador de Rosario Central, Russo se encuentra en buen estado. La medida tomada por el Instituto Fleni responde principalmente a un criterio de precaución y monitoreo preventivo. / NA

