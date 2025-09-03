Qué le pasó a Miguel Ángel Russo y cómo evoluciona su salud tras ser internado

En las últimas horas se confirmó que Miguel Ángel Russo debió ser internado por un problema de salud. La noticia generó gran preocupación en el mundo Boca. A continuación, te contamos en detalle qué le pasó y cómo evoluciona actualmente.
Según la información oficial, Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, permanece internado en el Instituto Fleni tras detectarse una infección urinaria.
El técnico se había presentado por la mañana para realizar estudios de rutina. Mientras que tomografías, resonancias y análisis de sangre no arrojaron inconvenientes, un examen de orina reveló la infección.
Inicialmente, se decidió mantener a Russo en observación durante gran parte del día, administrándole antibióticos vía suero. Sin embargo, con el avance de las horas, el cuerpo médico consideró prudente su internación por 24 horas para asegurar una recuperación más rápida y un seguimiento constante.
Durante su estadía, recibirá hidratación y medicación por vía intravenosa, con el objetivo de controlar la infección y acelerar su evolución. Según allegados al exentrenador de Rosario Central, Russo se encuentra en buen estado. La medida tomada por el Instituto Fleni responde principalmente a un criterio de precaución y monitoreo preventivo. / NA
