mano a mano

Atento Lepra: se confirmó todo para el duelo de la Copa Argentina entre River y Racing

La organización de la Copa Argentina dio a conocer todos los detalles para el partido entre River Plate y la Academia. Mirá lo que se viene.

El Gigante de Arroyito recibirá por primera vez a River y Racing en la Copa Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Copa Argentina confirmó que el cruce de cuartos de final entre River y Racing se disputará el jueves 2 de octubre a las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito. Una designación que ya generó debate, porque mientras el Millonario llega con descanso, la Academia arrastra un calendario cargado y exigente.

River en Rosario por la Copa Argentina: un fixture que le da aire

El partido ante Racing en Rosario le permite a River Plate disponer de todos sus futbolistas en un escenario que le resulta cómodo: jugará en un estadio de casi 47 mil espectadores y, además, no tendrá viajes largos ni partidos de alta intensidad previos. Cinco días después volverá al mismo escenario para visitar a Rosario Central por el Torneo Clausura, lo que minimiza desgaste y logística.

La designación del Gigante de Arroyito como sede sorprendió a muchos, ya que tanto Mendoza como Córdoba corrían con ventaja para albergar el encuentro. Sin embargo, la elección terminó favoreciendo indirectamente al equipo de Martín Demichelis, que mantiene intacta su planificación sin contratiempos físicos ni organizativos.

Racing sufre el desgaste del calendario en la Copa Argentina

La Academia de Gustavo Costas llega con un panorama mucho más exigente. En menos de diez días debe afrontar el clásico de Avellaneda contra Independiente, la serie definitoria ante Vélez por Copa Libertadores y, casi sin respiro, este cruce de cuartos de final ante River. El plantel acumula kilómetros, presión y poco margen de rotación.

Por eso, desde el entorno académico habían solicitado disputar el duelo recién el miércoles 8 de octubre, en medio de la fecha FIFA, cuando el Millonario se vería obligado a ceder varios jugadores a sus selecciones. La organización, sin embargo, priorizó la programación y mantuvo el 2 de octubre como fecha oficial.

La cuestión de las entradas y el atractivo del escenario

El estadio Gigante de Arroyito cuenta con una capacidad de 46.955 espectadores. Según trascendió, cada club dispondría de unas 20 mil entradas, un número considerable que garantiza un marco multitudinario para este cruce histórico. Será, además, la primera vez que ambos equipos jueguen en esta sede por Copa Argentina, lo que agrega un condimento extra al espectáculo.

