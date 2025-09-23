Principio de acuerdo por la lucha antigranizo en el Sur: cómo repartirán costos la Provincia y departamentos

Todo listo para reactivar la lucha antigranizo en el Sur

Apremiados por el inicio de la temporada de tormentas, los intendentes Omar Félix (San Rafael) y Alejandro Molero (General Alvear) se encontraron con representantes de las cámaras de comercio para avanzar en la reactivación del sistema de lucha antigranizo en el sur provincial .

Del encuentro llevado a cabo el lunes, del cual también participó el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi , surgió un principio de acuerdo para poner en marcha el esquema el próximo mes.

Sur mendocino La Provincia y General Alvear firmaron un convenio para la creación de un centro infanto-juvenil de salud mental

Con el compromiso del gobierno provincial de aportar aeronaves, radares y unos mil millones de pesos en bengalas , solo faltaría resolver los gastos operativos como combustible y contratación de pilotos , que quedan a cargo de ambas comunas . “ La Provincia se hace cargo de más del 70% del costo general ”, aclaro Molero.

El jefe comunal calculó unos $2 mil millones para cubrir esos costos . De ese monto, Alvear se haría cargo del 30% ($600.000.000) , que cubrirá con recursos propios. Por concentrar la base de operaciones y la mayor parte del área cultivada, a San Rafael le correspondería el 70 por ciento restante. Unos 1.400 millones , que aún no define cómo aportará, aunque prácticamente está descartado que lo hará con una sobretasa en la boleta de la luz, como lo resolvió el año pasado .

Cuándo iniciaría la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear

Aunque en un principio se esperaba que el sistema quedara operativo a comienzos de octubre, las demoras administrativas hacen prever que estaría funcionando hacia mediados de ese mes, según adelantó Mauricio Marín, presidente de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA).

“Lo operativo está bastante resuelto porque tenemos la experiencia del año pasado; lo que resta es definir el financiamiento”, explicó el dirigente, quien valoró la “muy buena predisposición” de la Provincia y los municipios para garantizar la continuidad del programa.

Embed - “TENEMOS DEFINICIONES IMPORTANTES DESDE LOS MUNICIPIOS”

Cornejo volvió a ponderar el seguro agrícola

Pese al aporte comprometido, la administración provincial ratificó su postura a favor del seguro agrícola por encima de la lucha antigranizo.

En su paso de este martes por el Sur provincial, el gobernador Alfredo Cornejo recordó que la Provincia sostiene el seguro que cubre granizo y heladas, complementado con créditos subsidiados y obras de riego.

lanzamiento línea de financiamiento, alfredo cornejo, vargas arizu.jpg Alfredo Cornejo y Rodolfo Vargas Arizu ponderan al seguro agrícola por encima de la lucha antigranizo. Foto: Yemel Fil

“Las aseguradoras privadas no quieren cubrir las zonas graniceras, mucho menos las heladas. Con lo cual estamos con el Gobierno afrontando ese seguro”, remarcó.

“El Seguro Agrícola es nuestro, los aviones y las bengalas son nuestras, el sistema de radarización lo administramos y lo ponemos al servicio de la agricultura”, subrayó, al tiempo que llamó a municipios y privados a trabajar de manera conjunta para proteger la producción y potenciar el desarrollo de la región.