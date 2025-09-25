complicado

Máxima alerta para los hinchas argentinos: advertencia oficial antes del Mundial Sub-20 en Chile

La Embajada de Argentina lanzó una advertencia clave para quienes viajen al Mundial Sub-20 en Chile tras las amenazas a hinchas. Conocé las medidas.

Los hinchas nacionales deberán tener cuidado.

Por Sitio Andino Deportes

De cara al inminente inicio del Mundial Sub-20 en Chile, la Embajada Argentina emitió un comunicado con recomendaciones clave para los hinchas que viajen a alentar a la Selección juvenil. Las pautas buscan prevenir incidentes. Enterate las novedades.

Medidas de seguridad y prevención para los hinchas argentinos

La embajada recordó la prohibición absoluta de ingresar a Chile con armas, municiones, explosivos, sustancias químicas o drogas, advirtiendo que su transporte puede derivar en graves sanciones penales.

También se recomendó extremar los cuidados con objetos personales como celulares y documentación, tanto en la vía pública como en centros comerciales, y estacionar vehículos con patente argentina únicamente en lugares privados y cerrados, evitando dejar pertenencias de valor a la vista.

Además, se aconsejó contratar un seguro médico antes de viajar y no aceptar ayuda de desconocidos en caso de pinchaduras de neumáticos en ruta.

Ingreso a estadios y recomendaciones a los hinchas para evitar conflictos

Para acceder a los partidos del Mundial Sub-20, los hinchas deberán portar la entrada junto con el documento de identidad (DNI o pasaporte) asociado, en cumplimiento de las normas de la organización.

Se pidió evitar el uso de camisetas o ropa vinculada a clubes argentinos para minimizar riesgos y se recordó que está prohibido ingresar con alimentos frescos de origen animal o vegetal.

En caso de pérdida o robo de documentación, se sugiere comunicarse de inmediato con la red consular argentina. Entre los números de contacto figuran los consulados en Santiago, Valparaíso y Concepción, además de los servicios locales como Carabineros (133), Policía de Investigaciones (134) y el sistema médico de urgencia (131).

Con este comunicado, la Embajada Argentina en Chile busca garantizar que la experiencia deportiva se viva en un clima seguro y respetuoso, dejando atrás la tensión previa generada por amenazas en redes sociales y promoviendo un marco de convivencia para todos los hinchas que acompañarán a la Selección Sub-20.

Por Natalia Mantineo
Por Pablo Segura