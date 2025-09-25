Entre libros y goles

El profe Pérez: el docente que le da vida a la Selección de General Alvear

El volante central de General Alvear abrió el camino de la victoria 2-1 sobre San Pedro y se transformó en símbolo de sacrificio, pasión y enseñanza.

La Selección de fútbol de General Alvear busca la final de la Copa País.

Por Sitio Andino Departamentales

La Selección de fútbol de General Alvear venció a la Selección Sanpedrina por dos tanto contra uno por los cuartos de final en la Copa País en el partido de ida, disputado en el sur provincial. Con dos golazos, uno de Jonathan Pérez y otro de Maximiliano Herrera obtuvo el primer guiño en búsqueda de la gran final.

Pérez, el mediocampista alvearense, quien actualmente juega en Pacífico, y abrió el camino de la victoria con un soberbio derechazo que hizo estéril el esfuerzo del arquero rival, lo antecede una gran trayectoria y con un gran presente en el selectivo dialogó con Noticiero Andino. Su vida entre el aula, los libros y el fútbol.

Jony, es volante central y además del fútbol, paralelamente es docente, profesor de lengua y literatura de la escuela secundaria, consciente que del fútbol no se puede vivir en un ambiente prácticamente amateur, su madre lo apoyó y respaldó para que obtuviera un título, que él supo conseguir y hoy comparte entre partidos y entrenamiento, entre libros y palabras, en busca de seguir alimentando un sueño.

El fútbol y los goles de la Selección de General Alvear pasan por Jony Pérez

Embed - JONY PÉREZ: PROFESOR EN LA VIDA, MAESTRO EN EL MEDIOCAMPO

