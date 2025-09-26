26 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

Debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: fecha, rival y dónde verlo

Se acerca el debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20. En esta nota, te contamos contra quién juega, cuándo y dónde verlo en vivo.

Debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: fecha, rival y dónde verlo

Debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: fecha, rival y dónde verlo

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las próximas horas comenzará la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Chile, con la participación de 24 equipos. En esta nota, te contamos cuándo debutará la Selección Argentina, contra quién jugará y dónde podés seguir el partido en vivo.

Todo sobre el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub-20 comenzará su participación este domingo 28 de septiembre a las 20:00 (hora argentina), enfrentando a Cuba en el primer partido del Grupo D, que también integran Australia e Italia.

Lee además
Los hinchas nacionales deberán tener cuidado.
complicado

Máxima alerta para los hinchas argentinos: advertencia oficial antes del Mundial Sub-20 en Chile
La AFA administrará el Estadio Único Diego Armando Maradona con un plan de obras clave para que sea el escenario de la Selección de fútbol de Argentina.
cambios

La casa de la Selección ¿Quién se hace cargo de los gastos de la modernización del Único de La Plata?

Bajo la dirección de Diego Placente, el equipo albiceleste buscará continuar su exitosa trayectoria en la categoría, donde ya suma seis títulos, aunque deberá afrontar el torneo sin dos de sus estrellas, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes no recibieron autorización de sus clubes para participar.

Quienes quieran seguir el debut podrán hacerlo en vivo por DSports y Telefe. Luego del estreno, Argentina se medirá con Australia el 1 de octubre y cerrará la fase de grupos frente a Italia el 4 de octubre. / Clarín

Temas
Seguí leyendo

Santino Andino confirmado para el Mundial Sub 20 en Chile

Francisco Cerúndolo sufrió una sorpresiva derrota y se despidió del ATP 500 de Beijing

Fin al sueño de Estudiantes en la Libertadores: el Pincha cayó en los penales ante Flamengo

La FIFA presentó a las mascotas oficiales del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

El profe Pérez: el docente que le da vida a la Selección de General Alvear

La fecha de la temporada de pista mendocina se traslada a la Casa de Gobierno: todos los detalles

Fecha 10 del Clausura: cuándo juegan Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

Estudiantes vs Flamengo en la Copa Libertadores: hora, TV y el desafío épico para dar vuelta la serie

Las Más Leídas

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Triple femicidio: quién es el narco “Pequeño J” acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza
Investigación

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza

Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

La funcionaria mendocina se refirió al caso que conmociona a todo el país. video
Encendidas las alarmas

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Te Puede Interesar

El tragico accidente vial ocurrió el miércoles pasado en Las Heras. 
anuncio oficial

Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero

Por Pablo Segura
uspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Atención productores: el Gobierno de Mendoza habilitó un registro tras la severa tormenta de granizo
POR DAÑOS

Atención productores: el Gobierno de Mendoza habilitó un registro tras la severa tormenta de granizo

Por Soledad Maturano