Debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: fecha, rival y dónde verlo

En las próximas horas comenzará la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Chile, con la participación de 24 equipos. En esta nota, te contamos cuándo debutará la Selección Argentina, contra quién jugará y dónde podés seguir el partido en vivo.
La Selección Argentina Sub-20 comenzará su participación este domingo 28 de septiembre a las 20:00 (hora argentina), enfrentando a Cuba en el primer partido del Grupo D, que también integran Australia e Italia.
Bajo la dirección de Diego Placente, el equipo albiceleste buscará continuar su exitosa trayectoria en la categoría, donde ya suma seis títulos, aunque deberá afrontar el torneo sin dos de sus estrellas, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes no recibieron autorización de sus clubes para participar.
Quienes quieran seguir el debut podrán hacerlo en vivo por DSports y Telefe. Luego del estreno, Argentina se medirá con Australia el 1 de octubre y cerrará la fase de grupos frente a Italia el 4 de octubre. / Clarín
