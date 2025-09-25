Marcelo Gallardo explotó tras la eliminación de River ante Palmeiras ¿A quién le dijo de todo?

El entrenador de River , Marcelo Gallardo , mostró su bronca tras la derrota 3-1 ante Palmeiras que significó la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 . El DT apuntó directamente contra el árbitro Andrés Matonte , asegurando que “por momentos no supo manejar el partido” y remarcó que su equipo deberá aprender de los errores.

En la conferencia de prensa posterior al partido jugado en el Allianz Parque , Gallardo no ocultó su fastidio : “Me voy con bronca. Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente y que después nos empatan, pero creo que así todo estábamos en partido y tuvimos oportunidades para ganarlo. No me gustó lo que pasó en los últimos minutos… las desconcentraciones se pagan caro ”.

El momento más polémico llegó sobre el final, con la serie igualada 1-1 y River buscando la clasificación. Una supuesta mano cobrada en contra derivó en un contragolpe letal de Palmeiras que terminó con penal y expulsión de Marcos Acuña .

La eliminación generó un fuerte impacto en Núñez, que venía ilusionado con alcanzar otra semifinal continental.

El futuro de River: Riestra y Racing en el horizonte

Pese al golpe anímico, Gallardo ya piensa en lo que viene: el próximo domingo River recibirá a Deportivo Riestra desde las 18:00, por la décima jornada del Torneo Clausura 2025. Además, el jueves 2 de octubre enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, un desafío clave para seguir en carrera por un título nacional.

“La obligación está siempre, no le escapo a eso. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para ganar esta clase de partidos. No estuvimos lejos ante un rival serio candidato a la copa, pero debemos evolucionar, crecer y aprender”, concluyó el DT millonario.