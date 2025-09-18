Copa Libertadores

Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: autocrítica, rebeldía y confianza para la revancha

El DT de River, Marcelo Gallardo, analizó el 2-1 frente a Palmeiras y remarcó que el equipo sigue “vivo” para dar vuelta la serie en Brasil.

Marcelo Gallardo reconoció errores, pero confía en revertir la serie de Libertadores.

Por Sitio Andino Deportes

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, fue autocrítico tras la derrota 2-1 frente a Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El DT reconoció que al equipo “le costó hacer pie” en el primer tiempo, pero valoró la “rebeldía” de la segunda parte y aseguró que siguen “vivos” para la revancha en Brasil.

Marcelo Gallardo: del mal primer tiempo a la reacción en el complemento

Con 49 años, el Muñeco Gallardo desmenuzó el encuentro en dos mitades bien diferenciadas. Aceptó que fueron “superados” en la primera parte por el conjunto de Abel Ferreira, aunque destacó que en el segundo tiempo el Millonario mostró otra actitud, con más empuje y rebeldía, lo que le permitió descontar y mantenerse en carrera.

El técnico explicó que tenían “una clara idea de cómo jugar el partido”, pero admitió que la desatención en la pelota parada a los cinco minutos lo dejó “molesto”, ya que condicionó el trámite del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1968523983264928239&partner=&hide_thread=false

La revancha de River en Brasil: el sueño de la semifinal sigue intacto

Con la derrota por la mínima diferencia, River deberá definir su pase a semifinales de la Libertadores como visitante. El duelo de vuelta será el miércoles 24 de septiembre a las 21:30 en el estadio Allianz Parque de San Pablo, donde el Millonario intentará dar vuelta la serie.

Pese a los errores, Gallardo se mostró confiado: resaltó la intensidad con la que cerraron el partido y la sensación de que el empate era posible en los últimos minutos. “Palmeiras nos respetó en el segundo tiempo”, afirmó el DT, convencido de que el equipo tiene las armas necesarias para remontar la serie y soñar con la semifinal.

