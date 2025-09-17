En el Monumental

River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate choca contra los brasileños por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

River quiere la victoria.

Por Sitio Andino Deportes

El partido entre el Club Atlético River Plate y Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será este miércoles a las 21:30 en el estadio Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo buscará aprovechar la localía en un cruce que muchos consideran una verdadera final anticipada. Trasmite Telefé.

En ese esquema, Juan Carlos Portillo, Martínez Quarta y Paulo Díaz conformarían la zaga. En el medio, los colombianos Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero aparecen como opciones para reemplazar al suspendido Giuliano Galoppo. En ataque, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas son fijas para intentar vulnerar la defensa brasileña.

Palmeiras, potencia económica y futbolística en la Libertadores

Del otro lado estará Palmeiras, uno de los grandes candidatos al título por su poderío económico y su presente futbolístico. El “Verdao” marcha segundo en el Brasileirão, a solo cuatro puntos de Flamengo, y llega de golear 4-1 a Internacional de Porto Alegre, con tres tantos antes de la primera media hora.

El equipo contará con varios argentinos en cancha: Agustín Giay, ex San Lorenzo; Aníbal Moreno, ex Racing; y José Manuel “Flaco” López, ex Lanús. El conjunto paulista saldrá con la premisa de no perder, pero no dudará en aprovechar cualquier ocasión para llevarse un triunfo histórico del Monumental.

La síntesis de River

Los resultados de la Copa Conmebol Libertadores

