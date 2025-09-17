River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

River quiere la victoria.

Por Sitio Andino Deportes







El partido entre el Club Atlético River Plate y Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será este miércoles a las 21:30 en el estadio Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo buscará aprovechar la localía en un cruce que muchos consideran una verdadera final anticipada. Trasmite Telefé.

River busca ventaja en el Monumental ante un rival temible El Millonario llega fortalecido tras su triunfo 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, donde mostró presión alta, dinámica y solidez defensiva pese a la expulsión de Lucas Martínez Quarta. Gallardo deberá decidir si mantiene el 5-3-2 o cambia a un 4-4-2, lo que podría modificar el mediocampo.

En ese esquema, Juan Carlos Portillo, Martínez Quarta y Paulo Díaz conformarían la zaga. En el medio, los colombianos Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero aparecen como opciones para reemplazar al suspendido Giuliano Galoppo. En ataque, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas son fijas para intentar vulnerar la defensa brasileña.

Palmeiras, potencia económica y futbolística en la Libertadores Del otro lado estará Palmeiras, uno de los grandes candidatos al título por su poderío económico y su presente futbolístico. El “Verdao” marcha segundo en el Brasileirão, a solo cuatro puntos de Flamengo, y llega de golear 4-1 a Internacional de Porto Alegre, con tres tantos antes de la primera media hora.

El equipo contará con varios argentinos en cancha: Agustín Giay, ex San Lorenzo; Aníbal Moreno, ex Racing; y José Manuel "Flaco" López, ex Lanús. El conjunto paulista saldrá con la premisa de no perder, pero no dudará en aprovechar cualquier ocasión para llevarse un triunfo histórico del Monumental.