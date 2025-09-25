Estudiantes vs Flamengo en la Copa Libertadores: hora, TV y el desafío épico para dar vuelta la serie

El Estadio UNO Jorge Luis Hirschi será testigo de un duelo clave: Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo este jueves a las 21:30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras caer 2-1 en Brasil, el equipo de Eduardo Domínguez sueña con una remontada histórica para meterse entre los cuatro mejores.
Estudiantes busca la épica ante un Flamengo casi imbatible
El Pincha llega con confianza luego de imponerse en la liga local a Defensa y Justicia por 1-0 con gol de Lucas Alario, triunfo que lo dejó en el tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura. Además, en la ida mostró un gran segundo tiempo ante el Mengao, generando situaciones y dejando la sensación de que la serie sigue abierta.
Para avanzar, Estudiantes necesita ganar al menos por un gol de diferencia para forzar los penales o por dos para clasificar directo a semifinales. Con el respaldo de su gente en UNO y la fortaleza que caracteriza a sus equipos coperos, Domínguez confía en repetir aquellas noches épicas que marcaron la historia del club.
Flamengo llega con jerarquía y polémica antes de la revancha
El Mengao atraviesa un momento sólido: perdió solo dos partidos desde el Mundial de Clubes y acumula nueve encuentros invicto. Su juego agresivo y de presión alta fue clave en el primer tiempo de la ida, aunque sufrió en el complemento.
En la previa, el club brasileño emitió un comunicado polémico sobre el arbitraje que derivó en la anulación de la expulsión de Gonzalo Plata, quien estará disponible para el duelo en La Plata. Con figuras como Gabriel Barbosa, Arrascaeta y Pedro, el Flamengo buscará imponer su jerarquía y sellar el pase a semifinales, donde espera Racing, verdugo de Vélez.