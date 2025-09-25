VAMOS PINCHA

Estudiantes vs Flamengo en la Copa Libertadores: hora, TV y el desafío épico para dar vuelta la serie

El Club Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por la Copa Libertadores con la ilusión de revertir el 2-1. Mirá todos los detalles del duelo.

Estudiantes busca la hazaña ante el poderoso Flamengo.

Estudiantes busca la hazaña ante el poderoso Flamengo.

Por Sitio Andino Deportes

El Estadio UNO Jorge Luis Hirschi será testigo de un duelo clave: Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo este jueves a las 21:30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras caer 2-1 en Brasil, el equipo de Eduardo Domínguez sueña con una remontada histórica para meterse entre los cuatro mejores.

Estudiantes busca la épica ante un Flamengo casi imbatible

El Pincha llega con confianza luego de imponerse en la liga local a Defensa y Justicia por 1-0 con gol de Lucas Alario, triunfo que lo dejó en el tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura. Además, en la ida mostró un gran segundo tiempo ante el Mengao, generando situaciones y dejando la sensación de que la serie sigue abierta.

Lee además
El Tomba va contra el Ciclón y el Azul recibe al Globo.
el detalle completo

Fecha 10 del Clausura: cuándo juegan Godoy Cruz e Independiente Rivadavia
Marcelo Gallardo cuestionó el arbitraje tras la eliminación de River en Brasil.
no le salió

Marcelo Gallardo explotó tras la eliminación de River ante Palmeiras ¿A quién le dijo de todo?

Para avanzar, Estudiantes necesita ganar al menos por un gol de diferencia para forzar los penales o por dos para clasificar directo a semifinales. Con el respaldo de su gente en UNO y la fortaleza que caracteriza a sus equipos coperos, Domínguez confía en repetir aquellas noches épicas que marcaron la historia del club.

Flamengo llega con jerarquía y polémica antes de la revancha

El Mengao atraviesa un momento sólido: perdió solo dos partidos desde el Mundial de Clubes y acumula nueve encuentros invicto. Su juego agresivo y de presión alta fue clave en el primer tiempo de la ida, aunque sufrió en el complemento.

En la previa, el club brasileño emitió un comunicado polémico sobre el arbitraje que derivó en la anulación de la expulsión de Gonzalo Plata, quien estará disponible para el duelo en La Plata. Con figuras como Gabriel Barbosa, Arrascaeta y Pedro, el Flamengo buscará imponer su jerarquía y sellar el pase a semifinales, donde espera Racing, verdugo de Vélez.

La síntesis de Estudiantes

Embed

Los resultados de la Copa Libertadores

Embed

River no pudo

River Plate vivió una noche amarga en el Allianz Parque de São Paulo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras caer 3-1 frente a Palmeiras en un duelo cargado de dramatismo. El equipo de Marcelo Gallardo, apodado “Napoléon” por su espíritu conquistador, parecía encaminado a la hazaña con un gol tempranero de Maximiliano Salas, pero el “Verdao” reaccionó con jerarquía y dio vuelta el marcador.

Temas
Seguí leyendo

Inter Miami goleó 4-0 a New York City con doblete de Messi: mirá el resumen

A "Napoléon" Gallardo le llegó su Waterloo y River se quedó afuera de la Copa Libertadores 2025

Videos: Julián Álvarez se vistió de héroe y salvó al Atlético de Madrid con un triplete

Desde Mendoza al Mundial de Taekwondo 2025: Josefina Mesa busca otro hito histórico en su carrera

Tokio y Beijing 2025: Francisco Cerúndolo y la agenda y de los tenistas argentinos frente a rivales de peso

La ONU pide a la FIFA y la UEFA suspender a Israel ¿Se repite el caso Rusia tras la guerra en Gaza?

Los Pumas van por la hazaña en Durban ante los poderosos Springboks: antecedentes

La Lepra vs. el Tomba ¿En el Bautista Gargantini o el Malvinas Argentinas?

LO QUE SE LEE AHORA
River hizo sus méritos aunque no le alcanzó.
dura derrota

A "Napoléon" Gallardo le llegó su Waterloo y River se quedó afuera de la Copa Libertadores 2025

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

Te Puede Interesar

El accidente vial causó fuerte conmoción en El Algarrobal, Las Heras.
Trágico accidente en el Algarrobal

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Por Pablo Segura
Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión
Politíca económica

Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión

Por Marcelo López Álvarez
Las víctimas del triple femicidio fueron torturadas. 
conmoción

Triple femicidio: confirman que las torturas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Por Sitio Andino Policiales