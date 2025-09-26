26 de septiembre de 2025
{}
El BCRA retomó una medida del cepo cambiario: qué implica y a quiénes alcanza

El Banco Central volvió a aplicar un freno para quienes operen con dólar oficial y financiero con el objetivo de contener la brecha cambiaria. De qué se trata.

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró una restricción cambiaria que impone un plazo de 90 días en el que quienes compren dólar oficial no podrán operar con contado con liquidación (CCL) o dólar MEP, y viceversa. La medida busca frenar maniobras especulativas frente a la incipiente brecha que se venía registrando entre los distintos tipos de cambio.

El comunicado del BCRA

A través de una comunicación oficial, la entidad informó que, a partir del 26 de septiembre, toda persona o empresa que acceda al mercado de cambios —por ejemplo, para comprar dólares al tipo de cambio oficial— deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a no dolarizarse a través del MEP o del CCL durante los 90 días siguientes.

La restricción es recíproca: quienes realicen operaciones con dólar MEP o contado con liquidación también quedarán inhabilitados para acceder al mercado oficial por el mismo período de tres meses.

Hasta ahora, este impedimento regía únicamente para personas jurídicas (empresas). Con esta resolución, la limitación alcanza también a las personas humanas.

Restringen compra de dólares a personas humanas

Esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas.

La semana pasada se había puesto esta misma restricción para las personas vinculadas a bancos y ahora los que van al mercado libre de cambios no pueden ir al mercado de bonos, al contado con Liquidación, MEP o viceversa.

De esta forma, el gobierno busca limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas.

La acumulación de dólares en el Banco Central y por parte del Tesoro para pagar deudas, es una de las imposiciones del acuerdo con el FMI, que es la principal hoja de ruta del pacto con el gobierno de Estados Unidos.

