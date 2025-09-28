Valentín Perrone brilla en el Mundial Moto3: cuarto en Japón tras una batalla épica por el podio

El argentino Valentín Perrone volvió a destacarse en el Mundial de Moto3 al finalizar cuarto en el Gran Premio de Japón , tras una intensa lucha por el podio en el circuito de Motegi . El piloto del KTM Tech3 confirmó su gran presente y se afianza como una de las jóvenes promesas más fuertes de la categoría.

La competencia japonesa estuvo marcada por condiciones cambiantes y una pelea feroz entre los líderes. El triunfo quedó en manos de David Muñoz (Dynavolt Intact) , seguido por José Antonio Rueda (KTM Ajo) y Máximo Quiles (Aspar) , quienes completaron el podio.

Perrone sorprendió desde el sábado con un brillante segundo puesto en la clasificación , que le permitió largar desde la primera fila. Durante gran parte de la carrera, el argentino lideró el grupo y se mantuvo firme incluso cuando la lluvia amenazó con alterar el desarrollo. Con un ritmo sólido y adelantamientos certeros, resistió el ataque de figuras consagradas de la categoría.

En las últimas vueltas, el piloto de KTM Tech3 peleó mano a mano por la segunda y tercera plaza, pero finalmente cruzó la meta en la cuarta posición , a escasas décimas del triplete español.

Valentín Perrone pasó por todos los puestos del podio, pero se quedó en la puerta. Finalizó 4° en la víspera del Gran Premio de Japón.



En la misma final de Moto3, Mateo Morelli luchó desde atrás y finalizó 17°. pic.twitter.com/I3CkbNzLJD — Cristian Brossy (@CristianHB77) September 28, 2025

El presente de Perrone en Moto3 lo posiciona como un talento prometedor

Este resultado en Japón se suma a sus recientes actuaciones destacadas en San Marino, Cataluña, Austria y Hungría, donde también estuvo muy cerca de subir al podio. Su capacidad para adaptarse a distintos circuitos y mantener un ritmo competitivo frente a los mejores lo consolida como un talento clave del motociclismo argentino en el plano internacional.

Con cada carrera, Perrone demuestra que tiene potencial para alcanzar su primer podio mundialista y convertirse en un referente de la nueva generación de pilotos sudamericanos que buscan abrirse paso en la élite del motociclismo.