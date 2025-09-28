28 de septiembre de 2025
Valentín Perrone brilla en el Mundial Moto3: cuarto en Japón tras una batalla épica por el podio

El argentino Valentín Perrone fue protagonista en el Gran Premio de Japón de Moto3 y quedó a un paso del podio. Descubrí cómo peleó entre los mejores.

Valentín Perrone, protagonista absoluto en Motegi, acarició el podio en el Mundial de Moto3.

El argentino Valentín Perrone volvió a destacarse en el Mundial de Moto3 al finalizar cuarto en el Gran Premio de Japón, tras una intensa lucha por el podio en el circuito de Motegi. El piloto del KTM Tech3 confirmó su gran presente y se afianza como una de las jóvenes promesas más fuertes de la categoría.

Valentín Perrone y una carrera vibrante bajo la lluvia en Motegi

La competencia japonesa estuvo marcada por condiciones cambiantes y una pelea feroz entre los líderes. El triunfo quedó en manos de David Muñoz (Dynavolt Intact), seguido por José Antonio Rueda (KTM Ajo) y Máximo Quiles (Aspar), quienes completaron el podio.

En las últimas vueltas, el piloto de KTM Tech3 peleó mano a mano por la segunda y tercera plaza, pero finalmente cruzó la meta en la cuarta posición, a escasas décimas del triplete español.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CristianHB77/status/1972277863077253200&partner=&hide_thread=false

El presente de Perrone en Moto3 lo posiciona como un talento prometedor

Este resultado en Japón se suma a sus recientes actuaciones destacadas en San Marino, Cataluña, Austria y Hungría, donde también estuvo muy cerca de subir al podio. Su capacidad para adaptarse a distintos circuitos y mantener un ritmo competitivo frente a los mejores lo consolida como un talento clave del motociclismo argentino en el plano internacional.

Con cada carrera, Perrone demuestra que tiene potencial para alcanzar su primer podio mundialista y convertirse en un referente de la nueva generación de pilotos sudamericanos que buscan abrirse paso en la élite del motociclismo.

