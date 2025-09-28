Valentín Perrone brilla en el Mundial Moto3: cuarto en Japón tras una batalla épica por el podio

El argentino Valentín Perrone volvió a destacarse en el Mundial de Moto3 al finalizar cuarto en el Gran Premio de Japón, tras una intensa lucha por el podio en el circuito de Motegi. El piloto del KTM Tech3 confirmó su gran presente y se afianza como una de las jóvenes promesas más fuertes de la categoría.
Valentín Perrone y una carrera vibrante bajo la lluvia en Motegi
La competencia japonesa estuvo marcada por condiciones cambiantes y una pelea feroz entre los líderes. El triunfo quedó en manos de David Muñoz (Dynavolt Intact), seguido por José Antonio Rueda (KTM Ajo) y Máximo Quiles (Aspar), quienes completaron el podio.
El presente de Perrone en Moto3 lo posiciona como un talento prometedor
Este resultado en Japón se suma a sus recientes actuaciones destacadas en San Marino, Cataluña, Austria y Hungría, donde también estuvo muy cerca de subir al podio. Su capacidad para adaptarse a distintos circuitos y mantener un ritmo competitivo frente a los mejores lo consolida como un talento clave del motociclismo argentino en el plano internacional.
Con cada carrera, Perrone demuestra que tiene potencial para alcanzar su primer podio mundialista y convertirse en un referente de la nueva generación de pilotos sudamericanos que buscan abrirse paso en la élite del motociclismo.