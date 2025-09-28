Mendoza Pádel Trophy 2025: todo sobre la segunda edición de la fiesta que revoluciona dicho deporte

El Mendoza Pádel Trophy 2025 (MPT) fue presentado oficialmente este viernes 26 de septiembre y ya palpita su segunda edición , que se realizará el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo, de la mencionada provincia de Mendoza . Se trata de la fiesta anual más importante del pádel argentino , que reúne a toda la comunidad de este deporte con reconocimientos, homenajes y momentos de celebración.

La presentación del MPT 2025 se llevó a cabo en El Roble Wake Complex con la presencia de autoridades, deportistas, organizadores e invitados especiales. Encabezaron el lanzamiento Guido Vacca —director y promotor del evento—, Emiliano De Marco (Subdirector de Deportes de Guaymallén), Marcelo Daud (presidente de la Asociación Mendocina de Jugadores de Pádel), Adrián Gavazza (director deportivo del MPT), Fabiana Arrieta y la reconocida Daniela Niella , ex número 1 de Argentina y galardonada en la gala 2024.

Niella destacó la importancia del evento: “El Mendoza Padel Trophy es una fiesta para todos, sin importar categoría. Los reconocimientos tardan en llegar, pero cuando llegan son hermosos. Hay que aprovechar este espacio que nos une como familia padelera”.

Guido Vacca, por su parte, subrayó el crecimiento del torneo: “Este año el MPT tendrá el aval de la Asociación Mendocina de Jugadores de Pádel y sumará un representante de la entidad al jurado. Es un evento único que potencia nuestro deporte con el apoyo de empresas, organismos estatales y la comunidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1972347118267547717&partner=&hide_thread=false El #pádel mendocino vive su gran fiesta: se presentó el Mendoza Padel Trophy 2025, que premiará a los mejores del año el 6 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo. Reconocimientos, homenajes y toda la comunidad del pádel reunida en un evento único#MPT2025 #PádelMendoza pic.twitter.com/1KkbcMUZDc — Sebastián Colucci (@MSColucci) September 28, 2025

Cómo será la gala del Mendoza Pádel Trophy 2025

La ceremonia se realizará el 6 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo y contará con la conducción de Gisela Campos y Amadeo Inzirillo. Además de premiar a los mejores jugadores y jugadoras del año, se entregarán reconocimientos a jóvenes talentos, menores destacados y figuras históricas del pádel mendocino.

El proceso de selección de los premiados incluirá la participación de los torneos y circuitos más importantes, que nominarán a sus jugadores destacados a fines de octubre. El jurado —con el aval de la AMJP— definirá las ternas y elegirá a los ganadores que subirán al escenario en una noche cargada de emociones.

La gala también ofrecerá un clima festivo con música en vivo del DJ Rodrigo Palacios, sorpresas y la presencia de marcas que impulsan el crecimiento del pádel local y nacional. Entre los principales sponsors se destacan empresas como Marco Vallana, Goldstein, AG Sport Pádel, Churrico, Prolube, NutraCell, J’hayber, Kingo, Grupo MZ, entre muchas otras. El evento cuenta con el apoyo de Gobierno de Mendoza, Mendoza Ciudad, Guaymallén, Stella Artois y la Asociación Mendocina de Jugadores de Pádel.

Con su segunda edición, el Mendoza Padel Trophy se consolida como un referente nacional del pádel, proyectando a la provincia como un verdadero polo deportivo. La fiesta promete una noche única de reconocimientos, pasión y comunidad, reafirmando que el pádel mendocino no para de crecer y pisa cada vez más fuerte en Argentina.

El deporte crece en San Rafael: abren escuelas gratuitas de pádel y pelota a paleta

Con el objetivo de seguir ampliando las actividades deportivas, el Municipio de San Rafael, a través de la Dirección de Deportes, firmó un acuerdo con el club de Pelota Paleta local. En su sede de la calle Entre Ríos 1.146 empezará a funcionar una “escuela municipal” de la disciplina, gratuita para adultos y niños de 8 años en adelante.

Asimismo, en las instalaciones del club funcionará también la Escuela Municipal de Pádel, que ya cuenta con una gran cantidad de participantes.