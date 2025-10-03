La lista de Lionel Scaloni dejó a todos hablando: estos son los elegidos para los amistosos

Por Sitio Andino Deportes







En las últimas horas se dio a conocer la lista de convocados de la Selección de fútbol de Argentina para los próximos amistosos. Lionel Scaloni metió mano y sorprendió al incluir a dos futbolistas del ámbito local. A continuación, te contamos todos los detalles.

La nómina oficial, difundida por la AFA, presenta algunas novedades que llaman la atención. Entre los nombres menos habituales aparecen Facundo Cambeses (arquero de Racing), Lautaro Rivero (defensor de River) y Aníbal Moreno, una de las figuras del Palmeiras brasileño. Los tres se suman a la base del plantel campeón del mundo, en una convocatoria que mezcla experiencia y proyección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1974139911705096334&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — Selección Argentina (@Argentina) October 3, 2025 El primer duelo será frente a Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el segundo será contra Puerto Rico, actualmente en el puesto 155 del ranking FIFA, en el Soldier Field de Chicago. / Clarín

