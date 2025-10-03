3 de octubre de 2025

La lista de Lionel Scaloni dejó a todos hablando: estos son los elegidos para los amistosos

Se confirmó la lista de Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina y hay sorpresas del fútbol local. Enterate de todos los detalles.

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas se dio a conocer la lista de convocados de la Selección de fútbol de Argentina para los próximos amistosos. Lionel Scaloni metió mano y sorprendió al incluir a dos futbolistas del ámbito local. A continuación, te contamos todos los detalles.

Lionel Scaloni
Scaloni sorprendió con la lista de convocados

Lionel Scaloni definió la lista de convocados de la Selección Argentina, que afrontará dos amistosos en los Estados Unidos: el viernes 10 de octubre ante Venezuela en Miami, y el lunes 13 frente a Puerto Rico en Chicago.

La nómina oficial, difundida por la AFA, presenta algunas novedades que llaman la atención. Entre los nombres menos habituales aparecen Facundo Cambeses (arquero de Racing), Lautaro Rivero (defensor de River) y Aníbal Moreno, una de las figuras del Palmeiras brasileño. Los tres se suman a la base del plantel campeón del mundo, en una convocatoria que mezcla experiencia y proyección.

El primer duelo será frente a Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el segundo será contra Puerto Rico, actualmente en el puesto 155 del ranking FIFA, en el Soldier Field de Chicago. / Clarín

