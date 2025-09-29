Diego Placente analizó el debut de la Selección Sub 20 tras vencer a Cuba y habló de lo que viene

El DT argentino Diego Placente destacó el triunfo ante Cuba pero remarcó que el equipo aún debe seguir aprendiendo.

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 debutó con un sólido triunfo 3-1 ante Cuba en el Mundial de Chile y su entrenador, Diego Placente, analizó el partido con autocrítica y expectativas. El técnico habló de las dificultades del estreno, la expulsión que complicó el juego y la importancia de mejorar de cara a lo que viene.

Diego Placente valoró el debut pero pidió seguir aprendiendo Tras el esperado estreno mundialista, Diego Placente reconoció que el debut siempre es complicado: “El debut siempre es difícil e iremos aprendiendo en cada partido para terminar de la mejor manera”, señaló el DT argentino.

El partido tuvo un momento clave con la expulsión que dejó a la Albiceleste con un jugador menos: “Tras la expulsión se hizo difícil porque presionaban más alto, pero encontramos el espacio y supimos concretar”, explicó. Pese a la victoria, Placente no dejó pasar la autocrítica: “Cuba tuvo situaciones claras y supo jugar mucho en nuestro campo”.

La palabra de Diego Placente, DT de Argentina, tras la victoria Albiceleste ante Cuba en el debut en el #MundialSub20EnDSPORTS.@BarbieFritzler en #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/kXFG3GUqgf — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 29, 2025 Lo que viene para la Selección de fútbol de Argentina Sub 20 en el Mundial La Selección Argentina Sub 20 volverá a jugar el próximo miércoles frente a Australia y luego cerrará el Grupo D contra Italia, que ganó en su debut. El técnico sabe que el camino no será sencillo, pero confía en la capacidad del equipo para crecer durante el torneo.

Además, Placente sorprendió al contar que solicitó dos veces la tarjeta verde, una herramienta de fair play, aunque el árbitro principal desestimó sus pedidos. Un detalle que generó debate tras el estreno argentino en Chile 2025.