Robo, tiroteo y un presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo

Un robo a un policía en Luján de Cuyo generó una intensa persecución que derivó luego en un tiroteo entre un efectivo de la Policía de Mendoza y al menos dos ladrones, a través del cual uno de estos presuntos delincuentes fue baleado en su cabeza, provocando que el auto que manejaba volcara.

El hecho ocurrió a las 10 de este lunes en Azcuénaga y Libertad de Luján de Cuyo, donde por estas horas hay importante operativo policial, que incluye varios cortes de calles aledañas.

En la escena trabajan funcionarios judiciales, Policía Vial, Científica y demás peritos , entre otros.

Fuentes judiciales que intervienen en el caso indicaron que la historia comenzó el viernes pasado, cuando un policía que presta servicios en el Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil -ex Cose-, fue víctima del robo de su auto, un Chevrolet Prisma gris. En el interior del coche, el uniformado tenía distintos pertenencias y su arma reglamentaria.

Este lunes por la mañana el efectivo realizaba compras en Luján de Cuyo, cuando detectó su auto, con al menos dos sujetos en el interior. Algunas versiones daban cuenta que eran tres.

Lo cierto es que, sin dudarlo, el uniformado encaró a los sospechosos para identificarlos. Al advertir la presencia del policía, los delincuentes aceleraron y escaparon a máxima velocidad.

Entonces, el policía salió detrás de ellos y a los pocos metros les disparó. Uno de esos impactos dio en la cabeza del conductor del rodado, quien producto del impacto de bala, perdió el dominio y volcó.

Su cómplice escapó corriendo, en tanto que el conductor quedó gravemente herido y ahora permanece internado en terapia intensiva del hospital Central.

El caso generó un importante despliegue policial y judicial. El efectivo en cuestión fue demorado y permanece a disposición de la fiscalía de homicidios.

Se espera por el resultado de varias medidas para definir la situación procesal del efectivo. En tanto que la policía de Mendoza realiza un importante operativo en el departamento para dar con los cómplices del sospechoso baleado.