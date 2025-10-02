Mundial Sub 20: la Selección argentina goleó a Australia y Diego Placente dejó un fuerte mensaje

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 sigue firme en el Mundial juvenil tras golear 4-1 a Australia y asegurarse el liderazgo del grupo D. Diego Placente destacó “muchos puntos altos” en el equipo y ya piensa en el duelo clave frente a Italia para definir el primer puesto de la zona.

Tras la victoria, Diego Placente expresó su satisfacción con el rendimiento de sus jugadores , pero no dejó de lado la autocrítica. Señaló que “ muchos jugadores estuvieron en alto nivel ” y elogió la tarea del arquero Santino Barbi , clave cuando el equipo ya tenía ventaja en el marcador.

Racing vs. River por la Copa Argentina: hora, formaciones y TV en vivo de un duelo cargado de tensión

tres puntos claves Diego Placente analizó el debut de la Selección Sub 20 tras vencer a Cuba y habló de lo que viene

El entrenador también resaltó el gran partido del mediocampista Álvaro Montoro , a quien le había pedido “encontrar el lugar para agarrar la pelota”. Según Placente, el volante “ hizo un partidazo ” y fue vital para darle salida al equipo y sostener los embates de un rival físicamente exigente.

Sobre el análisis táctico, reconoció que el equipo se “ partió un poco ” en ciertos momentos y que todavía busca una mayor solidez defensiva: “Si los delanteros que entran ayudan en defensa, podemos jugar mejor de contra. Vamos a seguir mejorando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1973557793144840419&partner=&hide_thread=false "MUCHOS JUGADORES ESTUVIERON EN UN ALTO NIVEL"



El balance de Diego Placente sobre la actuación de Argentina en el triunfo ante Australia por el #MundialSub20EnDSPORTS.



@barbiefritzler pic.twitter.com/RWaapThk2W — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 2, 2025

Argentina vs. Italia: un choque que define el primer puesto

Con dos triunfos en dos presentaciones, la Selección argentina Sub 20 ya aseguró su pase a octavos de final, pero todavía debe definir si clasifica como líder del Grupo D. El próximo desafío será ante Italia, el sábado 4 de octubre a las 20:00 horas, un duelo que puede ser clave para evitar rivales complicados en la siguiente fase.

Placente aseguró que afrontarán el encuentro “con la seriedad que se merece”, consciente de que el combinado europeo será un rival exigente. “Queremos el primer puesto”, afirmó el DT, confiado en que el grupo seguirá creciendo partido a partido.