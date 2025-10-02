Juan Román Riquelme fulminó al macrismo en Boca: "Usaron al club para hacer política" y lanzó advertencia

Juan Román Riquelme volvió a marcar agenda en el mundo Boca con declaraciones explosivas sobre la gestión anterior. El presidente “xeneize” aseguró que los mandatarios previos “usaron al club para hacer política” y defendió su administración, con superávit récord y obras clave en la Bombonera. Además, elogió a figuras como Edinson Cavani y Leandro Paredes.
Riquelme denunció el uso político de Boca y defendió su gestión
En una entrevista con el canal oficial del club, Riquelme disparó contra la dirigencia anterior vinculada al macrismo. “Usaron al club para hacer política y la gente ya se dio cuenta de todo”, sentenció. También recordó las irregularidades en las elecciones de 2023: “La Justicia confirmó que hubo falsificaciones de firmas y esta semana veremos si la persona acusada merece seguir siendo socia”.
El mandatario explicó que recibió un club “con muchos problemas” y atravesó la pandemia de covid-19, pero destacó que Boca Juniors hoy goza de un superávit de 35 mil millones de pesos, algo que considera un gran logro. “Está claro que queremos salir campeones y ser los mejores”, aseguró, sin ocultar su deseo de que el equipo siga compitiendo al máximo nivel.
En relación con el trato mediático, criticó a ciertos sectores del periodismo: “Hay una campaña que no es normal hacia nuestro club. El hincha sabe quién es quién”. Según Román, el manejo de la información sobre Boca “no es el mismo que con otros equipos”.
“¿Mensaje para el hincha? Que siga disfrutando y que se sientan felices de ser bosteros. Ser bostero es maravilloso. Estoy acá para cuidar el club y ojalá que podamos estar muchos años juntos. Saben que los quiero mucho”.
Obras en la Bombonera y respaldo a Cavani, Paredes y Russo
Riquelme resaltó los trabajos que su gestión lleva adelante en Brandsen 805, especialmente la restauración de la histórica puerta principal de la Bombonera: “La puerta de tu casa la arreglás. Hubo dirigentes que estuvieron 25 años y la dejaron abandonada”. También enumeró mejoras en estacionamientos, baños y sectores de comida: “No vamos a parar”.
Sobre el plantel profesional, elogió a Edinson Cavani —“es un jugador muy importante; los hinchas van a tener la suerte de decir que jugó acá”— y a Leandro Paredes —“volvió a su casa, disfruta cada día y ayuda mucho al grupo” —. Además, bancó al técnico Miguel Ángel Russo, a quien calificó de “genio” por su manejo del vestuario, pese a los problemas de salud que lo alejaron de algunas prácticas.
El presidente también mostró entusiasmo por otras disciplinas: la Copa Libertadores femenina, el básquet, el vóley y el futsal. “Defienden la camiseta y queremos que estén bien, sin que les falte nada”, expresó.