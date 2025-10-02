Juan Román Riquelme fulminó al macrismo en Boca: "Usaron al club para hacer política" y lanzó advertencia

Juan Román Riquelme volvió a marcar agenda en el mundo Boca con declaraciones explosivas sobre la gestión anterior. El presidente “xeneize” aseguró que los mandatarios previos “ usaron al club para hacer política ” y defendió su administración, con superávit récord y obras clave en la Bombonera. Además, elogió a figuras como Edinson Cavani y Leandro Paredes.

En una entrevista con el canal oficial del club, Riquelme disparó contra la dirigencia anterior vinculada al macrismo. “Usaron al club para hacer política y la gente ya se dio cuenta de todo”, sentenció. También recordó las irregularidades en las elecciones de 2023: “La Justicia confirmó que hubo falsificaciones de firmas y esta semana veremos si la persona acusada merece seguir siendo socia”.

El mandatario explicó que recibió un club “con muchos problemas” y atravesó la pandemia de covid-19, pero destacó que Boca Juniors hoy goza de un superávit de 35 mil millones de pesos , algo que considera un gran logro. “Está claro que queremos salir campeones y ser los mejores”, aseguró, sin ocultar su deseo de que el equipo siga compitiendo al máximo nivel.

En relación con el trato mediático, criticó a ciertos sectores del periodismo: “Hay una campaña que no es normal hacia nuestro club. El hincha sabe quién es quién” . Según Román, el manejo de la información sobre Boca “no es el mismo que con otros equipos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportesAlTacok/status/1973593783833870681&partner=&hide_thread=false “¿Mensaje para el hincha? Que siga disfrutando y que se sientan felices de ser bosteros. Ser bostero es maravilloso. Estoy acá para cuidar el club y ojalá que podamos estar muchos años juntos. Saben que los quiero mucho”.



Obras en la Bombonera y respaldo a Cavani, Paredes y Russo

Riquelme resaltó los trabajos que su gestión lleva adelante en Brandsen 805, especialmente la restauración de la histórica puerta principal de la Bombonera: “La puerta de tu casa la arreglás. Hubo dirigentes que estuvieron 25 años y la dejaron abandonada”. También enumeró mejoras en estacionamientos, baños y sectores de comida: “No vamos a parar”.

Sobre el plantel profesional, elogió a Edinson Cavani —“es un jugador muy importante; los hinchas van a tener la suerte de decir que jugó acá”— y a Leandro Paredes —“volvió a su casa, disfruta cada día y ayuda mucho al grupo” —. Además, bancó al técnico Miguel Ángel Russo, a quien calificó de “genio” por su manejo del vestuario, pese a los problemas de salud que lo alejaron de algunas prácticas.

El presidente también mostró entusiasmo por otras disciplinas: la Copa Libertadores femenina, el básquet, el vóley y el futsal. “Defienden la camiseta y queremos que estén bien, sin que les falte nada”, expresó.