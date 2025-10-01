Franco Colapinto se prepara para el desafío extremo del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto llega a Marina Bay decidido a recuperarse y sumar puntos en una de las carreras más exigentes de la F1.

Franco Colapinto afronta uno de los compromisos más exigentes de la temporada con el Gran Premio de Singapur 2025 , donde buscará revancha tras un fin de semana complicado en Bakú y aspira a sumar puntos importantes para Alpine .

El trazado urbano de Marina Bay , conocido por su dureza física y técnica, será una verdadera prueba para el piloto argentino que continúa adaptándose a la Fórmula 1.

El bonaerense, que debutó este año en la máxima categoría y ya demostró progresión con buenas actuaciones en Europa , subrayó que la carrera en Singapur requiere un entrenamiento especial para soportar las condiciones extremas: “ Singapur es sin duda una de las carreras más duras del año. El calor y la humedad son un desafío físico único, así que entrené específicamente para estas condiciones extremas ”, explicó Colapinto.

El circuito urbano de Marina Bay es uno de los más demandantes del calendario: 5.063 metros de recorrido, 23 curvas y más de 80 cambios de marcha por vuelta que exigen concentración total durante las 61 vueltas de carrera.

Incluso de noche, la temperatura ambiente supera los 33° C y la humedad ronda el 90 %, provocando una enorme exigencia física —los pilotos pueden perder hasta 5 kilos de líquidos durante la prueba.

Colapinto detalló que trabajó de manera específica para enfrentar este desgaste: “El año pasado experimenté por primera vez el desafío físico único que supone Singapur. Este año dediqué tiempo a entrenar para el calor y llegar mejor preparado”.

Búsqueda de puntos clave para Alpine

El argentino llega luego de un paso complicado por Azerbaiyán, donde finalizó 19° tras un toque con Alex Albon que arruinó su carrera desde el inicio. Con Alpine ubicado en la última posición de la tabla de Constructores con 20 puntos, cualquier resultado positivo en Marina Bay será vital para cerrar la temporada con mejores sensaciones.

“En Bakú tuvimos un fin de semana difícil, pero el equipo está totalmente concentrado en mejorar y darlo todo en Singapur”, aseguró el piloto de Pilar.

Colapinto, que ya rozó los puntos en el GP de Países Bajos al terminar 12°, busca consolidar su adaptación al monoplaza A525 y seguir sumando experiencia frente a escenarios desafiantes.

Un año clave para su futuro en la Fórmula 1

La temporada 2025 es crucial para el futuro del argentino, que debutó en la séptima fecha y acumula buenas sensaciones pese a las limitaciones del auto. Mientras el mercado de pilotos para 2026 empieza a definirse, cada actuación se vuelve clave para asegurar continuidad en la máxima categoría.

“Estoy emocionado por correr bajo las luces de Singapur. Es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar espectacular. Queremos tener un fin de semana exitoso”, cerró Colapinto.

Los horarios y el cronograma del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

06.30 a 07.30 horas Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30 horas

06.30 a 07.30 horas Clasificación: 10.00 a 11.00 horas

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.