Jannik Sinner arrasa en Beijing 2025: aplastó a Learner Tien y sueña con el Nº1 mundial

El italiano Jannik Sinner volvió a mostrar por qué es uno de los grandes referentes de la nueva generación. Este miércoles se consagró campeón del ATP de tenis de Beijing 2025 tras superar con absoluta contundencia al estadounidense Learner Tien por 6-2 y 6-2 en apenas una hora y 15 minutos de juego .

Con este triunfo, Sinner alcanzó el título número 21 de su carrera y recuperó el trono en el Abierto de China , donde ya había sido campeón en 2023 . El encuentro fue un choque de generaciones: la experiencia y jerarquía del actual número 2 del mundo frente al entusiasmo de un debutante en finales ATP.

Sinner impuso condiciones desde el inicio, quebró en los primeros juegos y cerró la primera manga en solo 35 minutos . Tien, que venía de dar el gran golpe al eliminar a Daniil Medvedev en semifinales, intentó reaccionar en el segundo set, pero el italiano encadenó seis juegos consecutivos para sellar un triunfo aplastante.

Este éxito refuerza un 2025 histórico para el jugador nacido en San Cándido , quien ya fue campeón en el Abierto de Australia y en Wimbledon . Además, mantiene vivas sus aspiraciones de terminar el año como número uno del mundo , posición que hoy ocupa Carlos Alcaraz . En la ATP Live Race to Turin , Sinner ya tiene asegurada su plaza para las Nitto ATP Finals

Tien, la gran revelación del tenis

La final también dejó la confirmación de Learner Tien como una de las revelaciones del circuito. Con apenas 19 años, el estadounidense alcanzó su primera definición ATP, escaló al puesto 36 del ranking mundial y se colocó segundo en la carrera al ATP de Jeddah, lo que potencia sus opciones de estar en las ATP Finals de diciembre.

Récord y legado en Beijing

Con su segundo trofeo en el ATP 500 de Beijing, Sinner se convierte en el tercer jugador en la Era Abierta en conquistar múltiples títulos en el certamen, siguiendo los pasos de Novak Djokovic (6) y Rafael Nadal (2). El italiano refuerza así un presente dominante y sueña con cerrar la temporada como el gran líder del tenis mundial.