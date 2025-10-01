1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
imparable

Jannik Sinner arrasa en Beijing 2025: aplastó a Learner Tien y sueña con el Nº1 mundial

El italiano Jannik Sinner venció 6-2 y 6-2 a Tien en la final del ATP de tenis de Beijing y sigue firme en la pelea por terminar 1ero. Mirá el resumen.

Jannik Sinner sumó su título Nº21 y volvió a coronarse en el Abierto de China.

Jannik Sinner sumó su título Nº21 y volvió a coronarse en el Abierto de China.

Por Sitio Andino Deportes

El italiano Jannik Sinner volvió a mostrar por qué es uno de los grandes referentes de la nueva generación. Este miércoles se consagró campeón del ATP de tenis de Beijing 2025 tras superar con absoluta contundencia al estadounidense Learner Tien por 6-2 y 6-2 en apenas una hora y 15 minutos de juego.

Con este triunfo, Sinner alcanzó el título número 21 de su carrera y recuperó el trono en el Abierto de China, donde ya había sido campeón en 2023. El encuentro fue un choque de generaciones: la experiencia y jerarquía del actual número 2 del mundo frente al entusiasmo de un debutante en finales ATP.

Lee además
El argentino Sebastián Báez superó un estreno duro ante el favorito local y buscará sorprender al danés Rune en la próxima ronda.

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái y ahora va por Holger Rune
El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto llega a Marina Bay decidido a recuperarse y sumar puntos en una de las carreras más exigentes de la F1.
automovilismo

Franco Colapinto se prepara para el desafío extremo del Gran Premio de Singapur
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/janniksin/status/1973302239595733203&partner=&hide_thread=false

Dominio absoluto desde el primer punto de tenis

Sinner impuso condiciones desde el inicio, quebró en los primeros juegos y cerró la primera manga en solo 35 minutos. Tien, que venía de dar el gran golpe al eliminar a Daniil Medvedev en semifinales, intentó reaccionar en el segundo set, pero el italiano encadenó seis juegos consecutivos para sellar un triunfo aplastante.

Este éxito refuerza un 2025 histórico para el jugador nacido en San Cándido, quien ya fue campeón en el Abierto de Australia y en Wimbledon. Además, mantiene vivas sus aspiraciones de terminar el año como número uno del mundo, posición que hoy ocupa Carlos Alcaraz. En la ATP Live Race to Turin, Sinner ya tiene asegurada su plaza para las Nitto ATP Finals

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tntsports/status/1973300499370647704&partner=&hide_thread=false

Tien, la gran revelación del tenis

La final también dejó la confirmación de Learner Tien como una de las revelaciones del circuito. Con apenas 19 años, el estadounidense alcanzó su primera definición ATP, escaló al puesto 36 del ranking mundial y se colocó segundo en la carrera al ATP de Jeddah, lo que potencia sus opciones de estar en las ATP Finals de diciembre.

Récord y legado en Beijing

Con su segundo trofeo en el ATP 500 de Beijing, Sinner se convierte en el tercer jugador en la Era Abierta en conquistar múltiples títulos en el certamen, siguiendo los pasos de Novak Djokovic (6) y Rafael Nadal (2). El italiano refuerza así un presente dominante y sueña con cerrar la temporada como el gran líder del tenis mundial.

Temas
Seguí leyendo

¡Atento Lepra! Todo lo que hay que saber del River-Racing por la Copa Argentina

La Selección, con Santino Andino, se mide con Australia en el Mundial Sub 20: horario y TV

Champions League: el miércoles de Barcelona vs PSG y duelos históricos que pueden cambiar la fase

Inter Miami de Lionel Messi cayó 5-3 ante Chicago Fire ¿Se complica su camino a los playoffs de la MLS?

Juna Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Videos: goles y participaciones argentinas en una nueva fecha de Champions League

El automovilismo mendocino según Hugo Mari: la crisis, los jóvenes pilotos y el anhelo de un autódromo

Carrera de regularidad: San Rafael recibe a pilotos de toda la provincia

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.
buena noticia

Juna Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Triple crimen: las fuerzas de seguridad lograron la detención de Pequeño J, el presunto autor intelectual
En Perú

Triple crimen: detuvieron a "Pequeño J", el presunto autor intelectual

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año. video
Legislatura

Presupuesto 2026: punto por punto, qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año

Por Florencia Martinez del Rio
El Hospital Notti, renovado: Mendoza lanzó la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio.
Salud

El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

Por Natalia Mantineo
Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy
MERCADO CAMBIARIO

Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy

Por Soledad Maturano