Franco Colapinto busca sus primeros puntos en la F1 en el GP de Singapur 2025: todo lo que tenés que saber

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana un descanso antes de volver a la acción con el Gran Premio de Singapur 2025, que se disputará del 3 al 5 de octubre en el espectacular circuito callejero de Marina Bay. Allí, el argentino Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos con Alpine tras un complicado paso por Bakú.
Franco Colapinto quiere revertir su mal momento en Alpine
Luego de finalizar 19° en Azerbaiyán, Franco Colapinto se enfrenta a un gran desafío: cortar una racha sin puntos que golpea tanto su temporada debut como el presente de Alpine, último en la tabla de constructores con apenas 20 unidades conseguidas gracias a Pierre Gasly.
El piloto de Pilar necesita un resultado que le dé aire a la escudería francesa y confianza personal. Marina Bay se presenta como un reto exigente, pero también como una oportunidad en un circuito donde el talento y la concentración pueden marcar la diferencia.
Agenda completa del GP de Singapur (hora argentina)
Viernes 3 de octubre
Prácticas Libres 1: 06.30 – 07.30
Prácticas Libres 2: 10.00 – 11.00
Sábado 4 de octubre
Prácticas Libres 3: 06.30 – 07.30
Clasificación: 10.00 – 11.00
Domingo 5 de octubre
Carrera: 09.00
Todas las prácticas, clasificación y carrera podrán verse en vivo por Disney+.
Marina Bay: un circuito nocturno que no perdona errores en la Fórmula 1
El Circuito Callejero de Marina Bay, inaugurado en 2008, es uno de los más exigentes y espectaculares del calendario. Rodeado de rascacielos y con una atmósfera única gracias a su carrera nocturna, combina calor intenso, humedad extrema y muros cercanos que castigan cualquier error.
Longitud: 4,94 km
Curvas: 19 (antes 23)
Vuelta récord: 1:34.486 – Daniel Ricciardo (RB-Honda RBPT, 2024)
Capacidad: 80.000 espectadores
Este trazado es un verdadero examen de resistencia para pilotos y equipos.
Cómo llegan los protagonistas del Mundial de la Fórmula 1
La lucha por el título sigue caliente: Oscar Piastri lidera con 324 puntos, seguido por Lando Norris (299) y Max Verstappen (255). Más atrás aparecen George Russell (212), Charles Leclerc (165) y Lewis Hamilton (121).
En constructores, McLaren domina con 623 puntos, seguido por Mercedes (290), Ferrari (286) y Red Bull (272). Alpine, el equipo de Colapinto, se encuentra último con solo 20 unidades.
El próximo Gran Premio de Singapur promete acción, estrategia y un gran desafío para Franco Colapinto, que buscará romper la sequía y demostrar que puede pelear entre los mejores en su primera temporada en la Fórmula 1.