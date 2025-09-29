Franco Colapinto busca sus primeros puntos en la F1 en el GP de Singapur 2025: todo lo que tenés que saber

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana un descanso antes de volver a la acción con el Gran Premio de Singapur 2025 , que se disputará del 3 al 5 de octubre en el espectacular circuito callejero de Marina Bay . Allí, el argentino Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos con Alpine tras un complicado paso por Bakú.

Luego de finalizar 19° en Azerbaiyán , Franco Colapinto se enfrenta a un gran desafío: cortar una racha sin puntos que golpea tanto su temporada debut como el presente de Alpine , último en la tabla de constructores con apenas 20 unidades conseguidas gracias a Pierre Gasly .

mala fortuna Franco Colapinto explicó su dura carrera en Bakú y apuntó a mejorar para la próxima fecha de la Fórmula 1

cruce El duro mensaje de Alpine sacude la F1 ¿Se terminó la paciencia con Colapinto y Pierre Gasly en 2025?

El piloto de Pilar necesita un resultado que le dé aire a la escudería francesa y confianza personal. Marina Bay se presenta como un reto exigente, pero también como una oportunidad en un circuito donde el talento y la concentración pueden marcar la diferencia.

Franco Colapinto y la agenda del GP de Singapur viernes 3 de octubre Prácticas Libres 1: 6.30 a 7.30hs Prácticas Libres 2: 10 a 11hs Sábado 4 de octubre Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30hs Clasificación: 10 a 11hs Domingo 5 de octubre Carrera: 9hs

Prácticas Libres 1: 06.30 – 07.30

Prácticas Libres 2: 10.00 – 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 – 07.30

Clasificación: 10.00 – 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Todas las prácticas, clasificación y carrera podrán verse en vivo por Disney+.

Marina Bay: un circuito nocturno que no perdona errores en la Fórmula 1

El Circuito Callejero de Marina Bay, inaugurado en 2008, es uno de los más exigentes y espectaculares del calendario. Rodeado de rascacielos y con una atmósfera única gracias a su carrera nocturna, combina calor intenso, humedad extrema y muros cercanos que castigan cualquier error.

Longitud: 4,94 km

Curvas: 19 (antes 23)

Vuelta récord: 1:34.486 – Daniel Ricciardo (RB-Honda RBPT, 2024)

Capacidad: 80.000 espectadores

Este trazado es un verdadero examen de resistencia para pilotos y equipos.

Cómo llegan los protagonistas del Mundial de la Fórmula 1

La lucha por el título sigue caliente: Oscar Piastri lidera con 324 puntos, seguido por Lando Norris (299) y Max Verstappen (255). Más atrás aparecen George Russell (212), Charles Leclerc (165) y Lewis Hamilton (121).

En constructores, McLaren domina con 623 puntos, seguido por Mercedes (290), Ferrari (286) y Red Bull (272). Alpine, el equipo de Colapinto, se encuentra último con solo 20 unidades.

El próximo Gran Premio de Singapur promete acción, estrategia y un gran desafío para Franco Colapinto, que buscará romper la sequía y demostrar que puede pelear entre los mejores en su primera temporada en la Fórmula 1.