¡Atento Lepra! Todo lo que hay que saber del River-Racing por la Copa Argentina

El Gigante de Arroyito recibirá por primera vez a River y Racing en la Copa Argentina.

Por Sitio Andino Deportes







Este jueves, Racing Club y el Club Atlético River Plate se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina en un duelo que puede cambiar el rumbo de sus temporadas. El partido se jugará a las 18.00 en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TyC Sports.

El encuentro llega con un contexto de urgencias para ambos. La Academia, dirigida por Gustavo Costas, atraviesa un calendario exigente con cinco partidos en 16 días, algo que generó un importante desgaste físico. Además, tendrá bajas clave como Juan Nardoni (desgarro) y Matías Zaracho (molestia muscular). A pesar de esto, el equipo logró meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores y buscará trasladar ese carácter competitivo a este mano a mano. En el arco, Facundo Cambeses se consolidó como una garantía para los de Avellaneda.

River llega en crisis y sin margen de error Por el lado del River de Marcelo Gallardo, el presente es crítico: acumula cuatro derrotas consecutivas, algo que no le ocurría desde 2010, y fue despedido con insultos en el Monumental tras la caída ante Deportivo Riestra, rival al que Racing eliminó en la instancia previa con un claro 3-0.

El conjunto de Núñez ya quedó afuera de la Copa Libertadores ante Palmeiras y se juega uno de sus últimos objetivos de la temporada. Llegó a estos cuartos tras vencer a Unión de Santa Fe por penales, pero el ánimo está golpeado. Además, podría afrontar el partido sin su capitán Enzo Pérez, que todavía arrastra un corte en la rodilla. Entre las variantes, se espera el regreso de Gonzalo Montiel y la posible inclusión de Lautaro Rivero en la defensa, mientras que en ataque Nacho Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar de arranque.

Un cruce con impacto directo en el futuro El Gigante de Arroyito será escenario de un partido donde las urgencias se harán sentir: Racing intentará mantener su competitividad en instancias decisivas, mientras que River buscará cortar una racha negra y seguir con vida en uno de los pocos frentes que le quedan. Cabe destacar que Hernán es hijo de Carlos Mastrángelo, ex árbitro reconocido hincha de #River.



El ganador avanzará a semifinales, donde espera Independiente Rivadavia de Mendoza, y tendrá la chance de revertir el golpe anímico y cambiar el rumbo de su temporada en un solo partido.