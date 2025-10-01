1 de octubre de 2025
Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái y ahora va por Holger Rune

El argentino Sebastián Báez tuvo un estreno triunfal en el Masters 1000 de tenis de Shanghái 2025, al derrotar este miércoles al local Zhizhen Zhang en un partido cargado de tensión y con el público en contra. Leé la nota de Sitio Andino y conocé lo sucedido.

El bonaerense se impuso por 2-6, 6-3 y 6-4 en poco más de dos horas y consiguió un triunfo clave para recuperar confianza en un año irregular.

El encuentro comenzó adverso para Báez, quien cedió rápidamente el primer set frente a un Zhang sólido y motivado por el apoyo local. Sin embargo, el argentino supo recomponerse, ajustó su juego desde el fondo de la cancha y aprovechó las oportunidades en momentos clave para quedarse con la victoria.

“Fue un partido muy duro, con un rival que jugó en casa y tuvo el apoyo del público. Estoy feliz de haber podido mantenerme concentrado y sacar adelante el resultado”, señaló Báez luego del triunfo.

Un triunfo clave en una temporada complicada para Sebastián Báez

La victoria tiene un peso especial para el bonaerense, que venía de un 2025 con resultados irregulares y solo un triunfo previo en torneos de esta magnitud (Cincinnati). En Tokio había caído en la primera ronda ante el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y él mismo había admitido que buscaba cerrar el año con mejores sensaciones.

Este resultado representa un impulso anímico y deportivo para Báez, quien sigue intentando consolidarse en el circuito ATP y sumar confianza de cara a la temporada 2026.

Próximo desafío para Sebastián Báez: Holger Rune

En la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, Báez enfrentará al danés Holger Rune, uno de los jugadores más talentosos de la nueva generación y favorito en este cruce. Sin embargo, el argentino llega motivado tras un debut exigente y con la intención de seguir sumando rodaje frente a rivales de élite.

El Masters 1000 de Shanghái reúne a varias figuras del circuito y ofrece puntos clave para cerrar la temporada. Báez intentará aprovechar la inercia positiva de este triunfo para seguir escalando y terminar el año con mejores sensaciones.

